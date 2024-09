El plan de Jorge Almirón para rearmar la defensa de Colo Colo ante River Plate

Colo Colo prepara con todo la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate. Eso sí, el técnico Jorge Almirón trabaja ese encuentro con una gran preocupación: cómo rearmar la defensa tras la suspensión de Maximiliano Falcón.

Si bien la dirigencia alba realizó una apelación ante la Conmebol, el reglamento le da casi nulas chances al Cacique, pues solo se pueden revisar las tarjetas en caso de error en la identificación del jugador sancionado, algo que claramente no ocurrió la noche del martes en el Monumental.

Frente a este escenario, el DT trabaja con la dupla de Emiliano Amor y Alan Saldivia, un tándem que no ha jugado junto en el último tiempo. De hecho, el primero reemplazó al uruguayo durante la mayoría de los encuentros que no disputó por lesión, compartiendo la zaga con el Peluca.

Y en el caso de Saldivia, el técnico del cuadro popular debió tomar decisiones en el partido ante River, pues notó que la falta de fútbol tras su larga ausencia le estaba pasando la cuenta al central, por lo que procedió a reemplazarlo en el entretiempo. Cabe recordar que retornó tras casi dos meses, luego de recuperarse de una cirugía de menisco interno de la rodilla derecha.

“Tenía tarjeta amarilla Alan y, como estábamos jugando mano a mano, cualquier situación era un riesgo para la segunda tarjeta. Entró Emiliano, jugó de líbero y ahí nos reacomodamos”, explicó el estratega.

De hecho, la amonestación se originó tras un mal control de balón del charrúa y terminó cometiendo una infracción que le valió quedar condicionado. Algo muy propio de la falta de ritmo que ocurre tras un largo periodo de ausencia.

Precisamente, la mayor inquietud del DT pasa porque el defensor recupere rápidamente su nivel y logre afiatarse con Amor en la zaga para este martes, reafirmando esa línea de cinco en el fondo que lució en la ida, sumando a Erick Wiemberg como tercer central, y con Mauricio Isla y Lucas Cepeda haciendo el ida y vuelta por los costados.

La ilusión de Vidal

Arturo Vidal habló de lo que espera en la revancha de este martes, a las 21.30 horas, en una conversación con el streamer argentino Davoo Xeneize.

“A mí me gustan estos partidos, estos desafíos. Me gusta jugar con estadios en contra. Eso me hace crecer mucho más. Por eso me tengo tanta confianza para el martes”, expresó.

“La gente está muy agradecida, pero siempre uno quiere más. La gente tiene más confianza en lo que estamos haciendo. El otro día con el empate la gente se fue contenta y con mucha fe de que podemos avanzar. Si avanzamos podemos pelear esta Copa como se hizo en el 91″, expresó, lleno de esperanza.

Asimismo, se mostró impresionado por el nivel de apoyo de los hinchas en su regreso a los albos. “El 90% de Chile es colocolino. Antes yo pensaba que era el 60, 70, pero ahora he ido a lugares donde jamás pensé que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado que son más fanáticos que los que van al estadio”, lanzó.

Avanzan las renovaciones

El directorio de Blanco y Negro, que encabeza Aníbal Mosa, trabaja en las renovaciones, que se suman a la de Falcón, anunciada la semana pasada.

Dos de las más importantes están bien encaminadas: las de Vicente Pizarro y Brayan Cortés. En el caso del primero, se da por hecho su extensión de contrato por tres años más. Mientras que el segundo, está a solo detalles de continuar ligado al club.

En tanto, con todas las dudas disipadas, la misión de la dirigencia es renovar el contrato de Arturo Vidal, cuyo vínculo finaliza en diciembre. Finalmente, las extensiones de Leonardo Gil y Emiliano Amor está en evaluación de parte de la mesa de la concesionaria.