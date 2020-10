El primer día de Luis Rojas, la joya que se le escapó a la U, en el Crotone

Luis Rojas era una de las joyas más preciadas de las divisiones inferiores de Universidad de Chile y, sin embargo, hoy comienza su camino a varios kilómetros de distancia del CDA, el centro deportivo de los azules en La Cisterna, donde pocos imaginaron que ni siquiera alcanzarían a disfrutar de su talento.

A comienzos de septiembre, el mediocampista adoptó una decisión clave: eligió continuar su carrera en el Crotone, de la Serie A italiana. El club peninsular pagó la cláusula de rescisión del mediocampista para quien la jornada de hoy es histórica: realizó su primer entrenamiento con la escuadra que dirige Giovanni Stroppa. En las arcas estudiantiles quedaron US$ 1,2 millones, una cifra que puede considerarse menor de acuerdo a las proyecciones del ex seleccionado Sub 17.

El club difunde imágenes del trabajo del volante chileno. Exhiben desde el calentamiento hasta controles, pases y hasta goles del diestro, quien llega a hacerse un nombre en el Viejo Continente sin haberlo consolidado antes en el mercado local.

La semana es igualmente atractiva: para este sábado está programado el encuentro frente a Juventus, como locales.