Recordando a Maradona: el recado de Aníbal Mosa a Michael Clark tras la victoria de Colo Colo en el Superclásico jurídico

Colo Colo respira aliviado tras el veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Este martes, tras las diligencias en la sede de Quilín, se votó, con un resultado de 4-2, que la denuncia de Universidad de Chile sobre el eventual desacato de Jorge Almirón no tendría los argumentos suficientes para la resta de los puntos que consiguió el Cacique en su visita a Talcahuano, cuando venció a Huachipato. En Blanco y Negro están conformes con el resultado obtenido en el Superclásico jurídico.

Sin ir más lejos, este miércoles, minutos después de que se hiciera oficial el veredicto, en su llegada al estadio Monumental, Aníbal Mosa no escondió su alegría por el éxito de la defensa de los de Macul. “Estoy contento, creo que se hizo justicia. Se puede volver a creer en las instituciones, eso es lo más importante”, señaló el presidente de la concesionaria que guía los destinos del equipo de Pedrero, a la radio Cooperativa.

Aníbal Mosa expuso su alegría por el veredicto. Foto: Photosport

El empresario también aprovechó de enviarle un mensaje a Michael Clark, el presidente de Azul Azul. En su declaración, el puertomontino alude a que espera que no se repita una historia similar en el futuro y realizó una alusión a las palabras de Diego Maradona cuando dijo que ‘la pelota no se mancha’. “Le digo que todo este tipo de cosas, a todo el mundo del fútbol, donde me incluyo yo y la institución a la que presido, ojalá no lleguen a tener tanta importancia. Lo más importante es que los puntos obtenidos se ganen en la cancha”, puntualizó el directivo albo.

El veredicto del Tribunal de Disciplina

Este miércoles fue dado a conocer el veredicto de la Primera Sala. Más adelante se publicará el fallo completo. “Santiago, 5 de noviembre de 2024. En relación a la causa Rol N° 117/24, denuncia interpuesta por el club Universidad de Chile en contra del club Colo Colo, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada con esta fecha, resolvió, por votación dividida, de cuatro votos por la posición mayoritaria y dos por la minoritaria, absolver al club denunciado. Se deja constancia que la sentencia fundada será notificada próximamente. Sin embargo, el Tribunal estima pertinente informar, por ahora, que la mayoría de los integrantes de la Sala consideraron que no existieron en la causa antecedentes probatorios, completos y contundentes, que ameritaran imponer las sanciones contempladas en la reglamentación para un eventual desacato. Notifíquese”, dice el escrito.

Pese al documento, la historia parece no terminar. En Universidad de Chile se alistan para el contrataque. En Azul Azul esperan los fundamentos para presentar una apelación en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

La rabia queda atrás

Días antes, Mosa había expuesto su molestia por el embrollo judicial en el que estaban involucrados. “Les damos las gracias por tener una cámara filmándonos los 90 minutos que duró el partido, es una cosa bien increíble. Se ve que es una cámara fija, no se ve nadie que la esté moviendo, está puesta ex profeso para filmarnos. Estas patrañas que inventa la Universidad de Chile, en complicidad con Huachipato, es de lo más bajo que hay. La gracia de esto es que se gana o se pierde, pero dentro de la cancha. Estas cosas no le hacen bien al fútbol”, había dicho.

“No sé si sus jugadores estén contentos con la denuncia que hace su dirigencia, porque le faltan un poco el respeto al maravilloso campeonato que ha hecho la U. La primera rueda estuvo primera en casi todos los partidos. Empañarlo con estas maniobras que más huelen a los años 80, habla muy mal de una institución grande como la Universidad de Chile y de los dirigentes que tiene. Para qué hablar de Huachipato que se presta para este tipo de cochinadas”, añadía en esa ocasión.