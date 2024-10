Agustín Farías no lo pasa bien en Universidad Católica. El volante, quien finalizará su contrato a fines de temporada, volvió a salir sustituido antes del cierre del primer tiempo. Frente a O’Higgins, en la victoria cruzada por 2-0, el exPalestino fue reemplazado a los 30′. ¿La razón? Recibió la tarjeta amarilla a los 20 minutos y, posteriormente, estuvo muy cerca de ser expulsado.

Frente a tal escenario, Tiago Nunes decidió sacarlo del campo de juego. La reacción del volante se hizo sentir: salió molesto y al llegar al banco le dio una patada a un basurero, que terminó rompiendo justo al frente de sus compañeros. Alfonso Parot solo atinó a cubrirse con las mano.

Cabe recordar que el volante ha vivido una serie de complicaciones en sus últimos cuatro duelos. Ante Copiapó también abandonó a los 30 minutos, contra Unión Española fue expulsado, con Colo Colo estuvo ausente tras ver la roja y ahora volvió a salir tempranamente.

En conferencia de prensa, Tiago Nunes se refirió a la temprana sustitución de Agustín Farías. No ocultó que el cambio le desarmó la planificación considerando que rápidamente se quedó con un cambio menos. “Había mucha presión externa por una segunda amarilla contra él. Si cometía una falta más le podían poner la roja y no podía cometer ese riesgo. Nos condiciona porque tuve que usar una ventana de cambio”, lanzó el entrenador de Universidad Católica.

El recado de Tiago Nunes a Agustín Farías tras su momento de furia en la UC.

El estratega aprovechó la oportunidad para analizar el crecimiento que la escuadra de la precordillera ha logrado desde su arribo. “Es muy difícil seguir un crecimiento exponencial e ilimitado, o en tres meses seríamos el City o EL Liverpool. En cada partido intentamos ser competitivos. Me encantaría estar peleando el título, tener 25 ocasiones de gol, pero hay cosas que no se pueden hacer. No puedo ser romántico, sino práctico, entender las características de los jugadores que tenemos y equilibrar para que se sufra poco”, aseguró.

“Me adapto a las circunstancias que tengo. Obviamente, una cosa es como juega Católica hoy y otra cómo lo ha hecho históricamente. Elegí un equipo más pragmático, quizás no es el equipo que juegue más bonito, pero por algo estamos tanto tiempo en el tercer lugar y peleando en algún minuto el torneo”, cerró.