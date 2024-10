Tiago Nunes: “Es muy difícil seguir un crecimiento exponencial e ilimitado, o en tres meses seríamos el City o el Liverpool”

Universidad Católica consiguió dejar atrás una mala racha de dos derrotas consecutivas para volver a los triunfos este domingo tras imponerse por 2-0 como visitantes a O’Higgins en Rancagua.

Con este resultado la UC se encamina a uno de sus objetivos del final de la temporada: asegurar el tercer puesto de la clasificación para inscribirse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Ahora, con 45 puntos, toman una leve ventaja con Deportes Iquique, que cayó con Ñublense, y le saca tres unidades a tres fechas del cierre del campeonato.

Tiago Nunes, el técnico del equipo cruzado, se refirió a la victoria frente a O’Higgins. “Ellos acumulan muchos jugadores en ataque, ganan bastantes mano a mano. Exigen bastante la ida y vuelta, cuando pierdes el frescor físico se sufre, con eso O’Higgins se genera sus principales situaciones. Opté por una línea de cinco atrás para evitar los centros que venían de todos lados”, señaló el brasileño.

Su análisis continuó. El estratega se refirió al crecimiento que ha logrado desde su arribo. “Es muy difícil seguir un crecimiento exponencial e ilimitado, o en tres meses seríamos el City o EL Liverpool. En cada partido intentamos ser competitivos. Me encantaría estar peleando el título, tener 25 ocasiones de gol, pero hay cosas que no se pueden hacer. No puedo ser romántico, sino práctico, entender las características de los jugadores que tenemos y equilibrar para que se sufra poco”, aseguró.

“Me adapto a las circunstancias que tengo. Obviamente, una cosa es como juega Católica hoy y otra cómo lo ha hecho históricamente. Elegí un equipo más pragmático, quizás no es el equipo que juegue más bonito, pero por algo estamos tanto tiempo en el tercer lugar y peleando en algún minuto el torneo”, complementó.

Otro que sacó la voz fue Branco Ampuero, autor de uno de los goles de la Franja. Analizó la victoria y lo que se les viene tras la pausa por la fecha FIFA en la que se desarrollarán los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Feliz por el gol, por aportar al equipo, por el cariño de la gente. Porque lo veníamos buscando. Sin el mejor fútbol, hoy día con el cuarto o quinto tan cerca, era necesario ganar”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports.

Al mismo tiempo, apuntó que O’Higgins “venía con un envión anímico importante” y que “sacarle una ventaja de tres puntos a Deportes Iquique era importante de cara al clásico con la U. Es un punto de inflexión”, valoró. “Cuando el equipo tuvo que ponerse el overol, se lo puso. Nos llevamos un triunfo merecido”, destacó.

Sobre el cierre del campeonato expuso que “va a ser atractivo. Hay muchos equipos que se pelean cosas importantes. Después de la U enfrentamos a Cobreloa que está peleando el descenso y después a Coquimbo”. Para cerrar, señaló que “entiendo que se te van quemando los cartuchos. Hay un cansancio más mental que físico. El que esté más sólido en el plano defensivo y mental va a quedarse con los puntos”.