La UC vuelve al triunfo ante O’Higgins y suma tres puntos vitales en su pelea por ir a la Copa Libertadores

Universidad Católica deja atrás una mala racha de dos derrotas consecutivas y vuelve al triunfo ante O’Higgins. Los cruzados se impusieron por 2-0 en su visita a Rancagua y sumaron una victoria trascendental para sus aspiraciones. Se separan de Deportes Iquique, que cayó con Ñublense, y le sacan tres unidades en la pelea por obtener el último boleto a la Copa Libertadores.

El equipo de Las Condes llegó a El Teniente con el propósito superar su mal momento y aprovechar la caída de los Dragones Celestes. En tanto, los rancagüinos, instalados en la zona media de la tabla, están lejos de las disputas arriba y abajo. Eso sí, siempre está la ilusión de meterse en alguna copa internacional.

Tiago Nunes no pudo contar con Fernando Zampedri, suspendido por acumulación de tarjetas. El Toro regresará para el Clásico Universitario contra la U, donde intentará dejar su nombre en la institución cruzada como el máximo goleador de su historia. Aunque sí contó con los regresos de Fernando Zuqui y Agustín Farías, ambos expulsados en la derrota ante Unión Española.

El cuadro de la franja estuvo lejos de realizar una gran presentación, pero recuperó la solidez perdida en las últimas fechas. Así, comenzó a encaminar su victoria en el minuto 21. Branco Ampuero, que portó la jineta de capitán, arremetió por la derecha. Tras una habilitación de Cristián Cuevas y un error de Esteban Calderon en el cruce, el defensor definió de gran manera. Otro premio para uno de los puntos altos de la UC en esta temporada.

Victoria importante para la UC

El encuentro aumentó de intensidad y se transformó en un duelo constante en la mitad de la cancha. Hubo muchas interrupciones por las reiteradas faltas de ambos lados.

En la media hora, Farías, que estaba pasado de revoluciones, debió salir por molestias físicas. El volante ha vivido una serie de complicaciones en sus últimos cuatro duelos. Ante Copiapó también abandonó a los 30 minutos, contra Unión Española fue expulsado, con Colo Colo estuvo ausente tras ver la roja y ahora volvió a salir tempranamente. El exjugador de Palestino no lo pasa bien.

Iniciando el complemento, Jader Gentil aprovechó los espacios dejados por los celestes y estiró la ventaja cruzada. Zuqui comandó un rápido contragolpe y el brasileño recibió sobre la izquierda. Enganchó hacia dentro y sacó un ajustado remate para anotar su primer tanto desde su llegada al fútbol chileno. Buena anotación de la UC.

El tanto provocó que los cruzados se terminaran replegando poco a poco, mientras que O’Higgins salió en busca de algún descuento. Pese a sus acercamientos, no pudieron hacer nada para batir el fortín plantado por Universidad Católica, que se terminó quedando con los tres puntos. En el cierre se fue expulsado Vicente Fernández en los locales.

La UC escaló a las 45 unidades y despegó. Se consolidó en la tercera posición de la tabla, separándose de Iquique, que se quedó en la cuarta ubicación, con 42. Cualquier tropiezo podría darle vida a los Dragones Celestes o a algunos de los elencos que también buscan el último boleto a la Copa Libertadores. ¿El próximo desafío de los cruzados? Universidad de Chile.

Ficha del partido

O’Higgins (0): D. Carreño; M. González, L. Mosevich, J. Fuentes (58′, F. Faúndez), V. Fernández; D. Buonanotte (59′, C. Auzqui), C. Moya (72′, E. Moreira), M. Sarrafiore; J. Tapia (58′, J. Montecinos), A. Castillo y E. Calderón (46′, B. Rabello). DT: V. Fuentes.

U. Católica (2): S. Pérez; B. Ampuero (78′, A. Parot), D. González, G. Kagelmacher, E. Mena; J. Gentil (65′, F. Arancibia), A. Farías (32′, A. Canales), F. Zuqui, C. Cuevas; C. Montes (65′, C. Pinares) y G. Tapia (78′, J. F. Rossel). DT: T. Nunes.

Goles: 0-1, 21′, Ampuero, con un remate de borde interno; 0-2, 47′, Gentil, con un tiro ajustado al palo.

Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Buonanotte, Sarrafiore (O’H); Farías y Tapia (UC). En los 87′, expulsa a Fernández (O’H).

Estadio El Teniente. Asistieron 6.273 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.