Campeón del mundo con Brasil: “Chile no puede prescindir de un jugador de la Premier como Brereton”

Kleberson (45 años), el retirado volante revelación de Brasil que ganó la Copa del Mundo en 2002, guarda la misma jovialidad que tenía como jugador. Hoy, como director deportivo del América de Minas Gerais, el ex Manchester United analiza el duelo eliminatorio ante Chile que se jugará este jueves, a las 21 horas, en el Nacional. La Canarinha llega muy cuestionada a Santiago, en la quinta posición de las Eliminatorias. Viene de caer frente a Paraguay, en Asunción.

¿Cómo analiza el duelo de Brasil ante Chile?

Será un partido muy interesante e importante para ambos equipos. Brasil y Chile cambiaron mucho en el último tiempo. Chile evolucionó, ya fue campeón de la Copa América. Brasil sigue teniendo mucho talento, a pesar de que no vivimos un gran momento en las Eliminatorias. Todavía tenemos muchos jugadores de mucha calidad que pueden hacer una diferencia en un partido como este.

Su selección será la favorita...

Jugar en Chile siempre ha sido complicado para nosotros. Será muy difícil saber qué puede acontecer, por el momento que hoy vive Brasil. Es un equipo que no tiene estabilidad, desde hace un tiempo.

¿Por qué Brasil no despega?

En otras épocas, Brasil inspiraba más respeto ante estos partidos. Sobre todo, por todo lo que hacían sus jugadores en Europa. Hoy, considero que no tenemos tantos jugadores que destaquen. Además, el resto de las selecciones sudamericanas evolucionaron mucho. Cuando tú te vas a enfrentar contra Brasil, por ejemplo, en este caso Chile, la comisión técnica y el entrenador ya saben los puntos para anular a Brasil. Nuestro equipo siempre fue de presión, ataque de uno contra uno, con mucha técnica. Entonces, muchas veces esos rivales juegan con un bloque bajo, dificultando las características esenciales de Brasil.

¿Dorival Júnior es el técnico ideal para este Brasil?

Necesitamos un proceso. Yo creo que Dorival, al menos en este momento, es el hombre ideal para liderarlo.

Pero a su favor juega que Brasil nunca perdió dos juegos seguidos por Eliminatorias…

El Scratch tiene muchos récords en Eliminatorias. Nunca quedamos fuera de una Copa del Mundo. Eso demuestra el crecimiento de nuestro fútbol. No creo que Brasil vaya hacia atrás. Lo que pasa es que muchas selecciones están evolucionando y nosotros estamos intentando encontrar el camino. No nos ponemos en el lugar de una derrota en Chile y queremos vencer a Perú en casa.

Chile es penúltimo con 5 puntos en 8 duelos…

La diferencia es que todos los rivales saben que ganar a Brasil es un golpe anímico muy grande. Se puede ganar una confianza gigantesca. Es cierto que Chile está en una posición complicada en la tabla, pero este tipo de partidos no son como antes, ahora son mucho más estudiados y competitivos.

Arturo Vidal ha dicho que se necesitan jugadores de experiencia para partidos como este. ¿Coincide con esa opinión?

Vidal es un jugador con una carrera fantástica. Triunfó en varios clubes de Europa, tiene una identificación gigantesca con su país. Estuvo en Flamengo y Athletico Paranaense, donde la lesión le impidió corresponder a lo que se esperaba de él. Pero en algún término Vidal tiene razón. Cuando tú enfrentas partidos complicados como este necesitas jugadores experimentados, con mayor presencia. No solo dentro del campo, sino también conversando con los compañeros, hablando con el cuerpo técnico. En mi opinión, la ausencia de Vidal es importante para Chile. Yo entiendo que tal vez no esté entre los 11 en la cancha, pero tener a Vidal es importante, porque esos jugadores hacen crecer al grupo.

¿Chile necesita jugadores como Vidal?

Es difícil ser tan tajante. Yo no sé lo que piensa el técnico de Chile y tampoco he seguido en profundidad el momento actual de Vidal. Pero cuando tú enfrentas partidos como este contra Brasil, la experiencia de futbolistas como Vidal ayuda bastante.

¿Usted conoce a Ricardo Gareca?

Sí, lo conozco. He visto algunos trabajos suyos, he visto algunos de sus conceptos. Creo que ha hecho un gran trabajo en el fútbol sudamericano. Hizo un gran trabajo al frente de Perú, también. Es un técnico muy valorado.

¿Cree que puede triunfar en Chile?

Puede, porque conoce muy bien el fútbol sudamericano. Tiene la capacidad suficiente para hacer muy buenas cosas en Chile.

¿La Roja perderá mucho con la ausencia de Alexis Sánchez por lesión?

Alexis tiene una trayectoria mundial. Es un atacante que despierta muy buenos elogios y que ha hecho mucho en el fútbol chileno. Es uno de los mejores chilenos que enfrenté.

¿Qué opinión tiene de Erick Pulgar, actual jugador de Flamengo?

En este momento, Pulgar es el corazón de Flamengo. Ha hecho muy buenas temporadas. Juega como le gusta a la torcida de Flamengo. Es un jugador interesante para la selección de su país. Es un futbolista que impone su ritmo, que sabe jugar y competir de buena manera en el mediocampo. Merece mucho respeto.

¿Y de Eduardo Vargas?

Infelizmente, no tiene mucho minutaje en Atlético Mineiro. Al margen de eso, es un atacante de mucho nivel y todavía genera mucha expectativa. Siempre que entra hace un buen juego, a veces marca goles y es decisivo. Yo creo que él está feliz acá.

Gareca no convocó a Ben Brereton, quien juega en la Premier League. ¿Sobra un futbolista de un torneo como ese?

El fútbol inglés es una de las mejores competencias del planeta. Yo jugué dos temporadas en la Premier League y conozco la dificultad que tiene. Si un jugador se puede desenvolver en el fútbol inglés, lo puede hacer en cualquier parte. Es cierto que es una prerrogativa del entrenador, pero si juega en la Premier League, tiene plenas condiciones para defender a Chile. No puede prescindir de un jugador de la Premier como Brereton.

¿Ve a Chile en el Mundial 2026?

Todo puede acontecer. En estas Eliminatorias Sudamericanas son más las selecciones que pueden llegar a la Copa del Mundo, por eso creo que este partido contra Brasil es importantísimo para Chile. Tiene un buen entrenador, tiene algunas buenas piezas. Pero necesita sumar puntos con urgencia para no perder esa oportunidad de llegar al Mundial.

¿Se la juega por un resultado?

Complicado, pero para mí es importante la estabilidad de Brasil y, por el momento que vive Chile, no me gustaría aventurar un resultado. Vamos a torcer para que Brasil no quiebre ese récord de dos derrotas consecutivas.