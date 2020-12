El retorno cuesta arriba de Arjen Robben

Una de las noticias más sorpresivas e importantes del pasado mercado de pases europeo fue el retorno a la actividad de Arjen Robben. Luego de un año retirado, el neerlandés de 36 años decidió volver a ponerse el pantalón corto y desempolvar los botines para defender al Groningen, el primer club profesional de su carrera y en el cual debutó en la Eredivisie hace 20 años. Pese a las ganas y expectativas que se generaron con la vuelta del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros, lo cierto es que el proceso ha sido más complejo.

Robben aseguró que estará de baja por lo menos hasta enero de 2021 por una lesión en uno de sus gemelos y advirtió que no puede garantizar que retornará a las canchas. “Seguiré trabajando para recuperarme y me gustaría estar en el campo con el equipo jugando partidos el próximo año, pero no puedo aún asegurar que esto vaya a pasar”, declaró el futbolista, quien el próximo 23 de enero cumplirá 37 años, al club.

“Las cosas no están yendo como me gustaría”, reconoció el mundialista neerlandés, quien explicó que las rutinas para su recuperación “desafortunadamente no están teniendo los resultados esperados”.

Robben anunció su retiro de la actividad en julio de 2019, tras 10 años jugando en el Bayern. Pero sorprendió a todos cuando en junio anunció su retorno a las pistas en un club de segunda línea en los Países Bajos. Durante la pretemporada tuvo un desempeño alentador, incluso anotando un gol. Sin embargo, las lesiones no le han permitido tener regularidad. En el inicio de la campaña, ante el PSV, duró media hora en la cancha y salió reemplazado. Reapareció el 18 de octubre, ante el Utrecht, para disputar los 14′ finales. Y desde entonces, no ha vuelto. Apenas 44 minutos en dos partidos, uno de titular, es el escuálido registro del subcampeón del mundo.

El futbolista firmó recientemente 1.500 camisetas del Groningen en una campaña del club para venderlas en el Black Friday. “He firmado más camisetas que minutos jugados”, comentó Robben, bromeando acerca de su situación.

El Groningen no es un club tan popular en el contexto de la Eredivisie. Hace años tuvo en sus filas a Stefano Magnasco, hoy en Deportes La Serena. El lateral chileno compartió con un joven Virgil van Dijk, quien hacía sus primeras armas en el fútbol profesional. Quien hubiera dicho que pasaría a ser uno de los mejores zagueros del orbe, hoy en fase de recuperación de una grave lesión. En la liga neerlandesa marcha en un alentador sexto lugar, con 20 puntos.

“Aunque mi situación sea decepcionante, estoy contento de cómo lo está haciendo el equipo”, sentenció Robben, cuya vuelta al fútbol se transformó en toda una incertidumbre.