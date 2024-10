El Sifup saca la voz por la demanda de director de Santiago Wanderers contra Marcelo Cañete

El despido de Jaime García de Santiago Wanderers generó un terremoto en Valparaíso. El lío que provocó la salida del técnico sumó un nuevo capítulo, justo cuando el club porteño enfrenta la polémica suspensión del duelo frente a la Universidad de Concepción, por falta de guardias.

Andrés Sánchez, director e hijo del presidente del club, presentó una querella por injurias graves contra Marcelo Cañete. El empresario no le perdona al volante las graves acusaciones que lanzó contra la dirigencia del elenco que milita en la Primera B. Solicitó que “visto lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 418 del Código Penal, la participación, grado de desarrollo de delito, circunstancias modificatorias de responsabilidad y extensión del mal causado, la pena corporal que se solicita imponer es la de 3 años de reclusión menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales”, dice el escrito.

¿Qué dijo Cañete? “Uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador (García): ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele (...) No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”, acusó el jugador Caturro.

Frente a la disputa, durante las últimas horas, el Sifup (Sindicato de Futbolistas Profesionales) sacó un twitter para respaldar el accionar del jugador de Santiago Wanderers. “Respaldamos y apoyamos completamente a Marcelo Cañete tanto en las acciones judiciales que deba afrontar, como en su relato sobre la situación que está viviendo en Santiago Wanderers. No aceptaremos que se manche su honra ni sus derechos laborales”, señalaron.