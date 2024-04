El tenso cruce entre Beausejour y Peric por la labor de Berizzo en la Roja

La Roja de Ricardo Gareca se mostró en sociedad en la pasada fecha FIFA de marzo dejando buenas sensaciones. El triunfo contundente sobre Albania por 3-0 y la derrota por 3-2 contra Francia mostraron a un equipo que luchó con todo.

Así, en medio de un análisis de estos dos encuentros, Jean Beausejour y Nicolás Peric protagonizaron una discusión en pantalla después de que comentaran el paso de Eduardo Berizzo al mando del Equipo de Todos antes de que Gareca llegara al banco.

“No era tan difícil”, comentó el ex arquero. Frase que no fue bien recibida por parte del lateral quien no dudó en respaldar al ex DT de la Roja. “Yo sé que es medio impopular ahora defender ciertas cosas, pero soy un defensor del trabajo de Eduardo Berizzo”.

“Es un técnico tremendamente profesional y decente. Que las cosas no le salieron, no le salieron. Pero no voy a comparar, eso es muy maletero. Yo por lo menos no soy así”, agregó quien trabajara con el Toto cuando este era ayudante de Marcelo Bielsa en la selección chilena.

De todas Maneras, Peric reafirmó sus palabras. “Me estás dejando mal, porque dije que antes los colocaba en otro lado. Eso no quiere decir que esté juzgando el trabajo de Berizzo y no tengo dudas que es profesional, pero de eso consta estar sentado acá”.

“Sé que es un gran profesional, no se le dieron los resultados, perfecto, pero se puede hacer un análisis por lo que fue, ésa es nuestra labor”, continuó el excampeón con Cobresal.

Luego, Beausejour volvió a la carga, recordando la frase inicial. “cuando se dice ‘no era tan difícil’ hay una carga de peyorativo, cuando metes dos cambios para atrás pareciera que no, ahora suena más lindo”.

“Cuando dices no era tan difícil ponerlos en el lugar, hay un dejo y no es tan fácil. Quizás estamos de acuerdo en el fondo, pero no estuvimos ahí”, cerró Beausejour.

Próximos desafíos de la Roja

Ahora habrá que esperar para ver cómo continúa el trabajo de Ricardo Gareca al mando del Equipo de Todos. El seleccionador tendrá nuevos desafíos justo antes de que inicie la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Según confirmó Pablo Milad, Chile se medirá contra Paraguay el próximo 11 de junio en el Estadio Nacional para luego, ya en Norteamérica, enfrentar a Bolivia.

Todo aquello con el fin de preparar el debut en la competencia en la que se tendrán que enfrentar a Perú en el arranque de la fase de grupos. Los otros rivales de la Roja serán Argentina y Canadá.