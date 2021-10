Eliminatorias: Paraguay rescató un punto ante Argentina y Brasil sigue con campaña perfecta

La nueva jornada de Eliminatorias partió con la Roja alejada de los puestos de clasificación directa y atenta a los resultados del resto de la jornada, Y así fue como el duelo entre paraguayos y argentinos se transformó en uno de los más importantes para Chile, después de su visita a Perú.

Es que no sólo se podría ver cómo juega el próximo rival de la Selección (domingo a las 21 horas), sino también la calculadora determinaba que los trasandinos debían ganar para que el equipo de Lasarte se acercara a los guaraníes en la Tabla de Posiciones. Pero nada de eso pasó.

Pero el dominio constante de Leo Messi y compañía no se vio reflejado en el marcador y Antonio Sanabria tuvo dos claras para los locales (64′ y 70′). Fue entonces, cuando la albiceleste se fue con todo a buscar la apertura de la cuenta y el portero Antony Silva se convirtió en figura.

¿Apuntes para Machete? Paraguay convierte los saques de costado cerca del área rival en verdaderos centros, los contragolpes sueles ser peligrosos y Eduardo Berizzo no podrá contar con Mathías Villasanti y Junior Alonso.

Empate conveniente

A la misma hora, en Montevideo, Uruguay recibía a Colombia para intentar consolidarse en el cuarto puesto y alejarse de los cafeteros. Y así lo entendió Diego Godín, quién hizo lucirse al portero David Ospina a los nueve minutos.

Poco después, Luis Suárez se perdió un gol increíble y el duelo cayó en un letargo que sólo fue interrumpido a los 70′, cuando Duván Zapata hizo que el arquero oriental, Fernando Muslera, se luciera. Acción que repitió ocho minutos más tarde, ante el cabezazo de Jefferson Lerma y que marcó el fin de la lucha. Se repartieron los puntos, pero Uruguay se quedó con el cuarto lugar.

Todo se derrumbó

Los que esperaban que Brasil le pasara por encima a Venezuela, en Caracas, quedaron con la boca abierta cuando Eric Ramírez abrió la cuenta para los locales a los once minutos. Y casi no la cerraron, porque los favoritos no podían encontrar el camino al gol y la ilusión llanera crecía en la misma medida que avanzaba el reloj.

Pero a una de las escuadras más poderosas del continente no le puedes dejar ninguna y así se los hizo saber Marcos Aoás Corrêa a los 71′, cuando igualó las cifras. De ahí en más, los siempre favoritos en todas las competencias que jueguen se soltaron y lo dieron vuelta con goles de Gabriel Barbosa (penal a los 85′) y Antony Matheus dos Santos cuando el partido expiraba,

Otra decepción de Bolivia

Ecuador recibía a los bolivianos con la misión de ratificar la buena campaña que viene haciendo en estas Clasificatorias y a los catorce minutos, Michael Estrada inauguró el marcador. Gol que marcó el camino de los tricolores y que inició la goleada ante los altiplánicos.

Claro que el triunfo de los comandados por Gustavo Alfaro iba a tener nombre y apellido. Se trata de Enner Valencia, el ariete que juega en la liga turca anotó un doblete en 120 segundos (17′ y 19′) y el partido fue historia. Sí, en veinte minutos, los ecuatorianos se quedaron con los tres puntos.

Y si bien todos estos resultados podrían favorecer a Chile, el desastroso resultado en Lima dejó a Claudio Bravo y compañía aún más lejos de Qatar. Brasil, con campaña perfecta y 27 unidades, ya saca pasajes al Mundial, lo mismo pasa con Argentina que quedó segundo con 19 positivos, Ecuador subió al tercer lugar (16) y Uruguay lo sigue con los mismos positivos,

El repechaje lo esta jugando Colombia (15 puntos) y luego vienen Paraguay (12), Perú (11), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4).