Elizardo Vera, presidente de la Federación de Balonmano: “Hoy no tenemos canchas con medidas reglamentarias”

A los 38 años, Elizardo Vera asumió este año uno de los desafíos más importantes de su carrera: se convirtió presidente de la Federación de Balonmano, elegido por amplia mayoría. Ex seleccionado nacional, integrante de la primera generación que clasificó a un Mundial y con una larga trayectoria, hoy tiene la compleja misión de sacar a la entidad de su peor crisis administrativa, como él mismo señala.

¿En qué estado se encontró la federación cuando asumió?

Asumimos en abril y recibimos la federación con cuatro supervigilancias, las cuales fueron bien engorrosas porque fue por no entrega de muchos documentos de meses anteriores. No teníamos encargada institucional del protocolo 22, había malas actas presentadas de periodos de proceso de elecciones, de rendiciones, no aprobación de balances... Eran varias situaciones administrativas que llevaron a que el IND obviamente congelara la federación para recibir fondos públicos.

¿Y qué hicieron ahí?

Eso aproximadamente nos demoró mes y medio levantarla porque incluso tuvimos que llegar a llamar a hacer asambleas para poder realizar un balance relativamente rápido del año anterior, tuvimos que presentar también un plan estratégico, un montón de documentos que en abril nunca habían sido presentados en ninguna asamblea. Entonces fue un mes de mucho trabajo solo para poder reactivar y poder pagar sueldos, porque estábamos congelados. entonces había una situación ahí súper compleja, teníamos competencias internacionales de por medio. Tuvimos que trabajar sábado y domingo. Por suerte tenemos muchos colaboradores que vinieron de manera voluntaria a trabajar para levantar la federación en corto plazo.

¿Cómo se levantan recursos en esa situación?

Hay algo particular que es que por el lado deportivo nos va bien, hay un trabajo de los técnicos que tenemos que sacarnos el sombrero. En el último tiempo nuestro deporte ha brillado, ha estado prácticamente en la mayoría de los mundiales en todas sus categorías, desde juveniles hacia arriba, en damas y varones, pero hoy día prácticamente la federación a través del tiempo nunca ha generado, no ha generado fondos propios. Tuvimos de auspiciador a Bet Warrior. No fue una gestión del balonmano, sino un convenio que tuvo el Comité Olímpico y el CDO, que le entregó recursos a los deportes colectivos, que eran el básquetbol, vóleibol y balonmano...

Y además en Chile las plataformas de apuestas no están reguladas...

Tenemos una demanda en curso del Ministerio, en contra, que ya la hemos respondido dos veces, porque la administración anterior nunca la respondió. Cuando recibimos la federación, teníamos cinco o seis notificaciones del Ministerio. Entonces, hoy día estamos con un plan estratégico, pensando en el 2025 para generar fondos propios, que esperamos hacer una modernización de la federación, una plataforma, la cual esté en todos los registros, pagos federativos y tener fondos propios para que ayuden a desarrollar todas las ideas que tenemos de aquí al 2027.

¿Tienen pensado organizar algún campeonato internacional?

Hemos trabajado desde hace tres meses con la Coscabal y cerramos este año el clasificatorio al Mundial Juvenil Playa en Iquique: tres cupos para varones, dos para damas. Ahí tenemos un plan de desarrollo estratégico para el balonmano playa y estamos en búsqueda de recursos. Para 2025 hemos solicitado, y está en vía de desarrollo ya de finalización, de hacer el juvenil de damas y el junior IHF acá, que son clasificatorios a mundiales, y estamos solicitando los de categorías menores, infantil y cadete. O sea, podríamos decir que toda la rama inferior a la adulta, estamos luchando por realizarla acá en nuestro país, pero hay que solventarlo.

¿Está pensada la construcción de algún recinto para el balonmano?

Nosotros tenemos un problema grande como política de país: los recintos que construyen las municipalidades o las organizaciones que están a cargo no incorporan la cancha 40x20, que es la principal, que hoy día la compartimos también con el futsal. Hoy no tenemos canchas con medidas reglamentarias. Por ejemplo, en los Juegos Deportivos de la Araucanía, no teníamos dos canchas de 40x20. Las damas jugaron en una cancha bastante más chica. Así que como federación establecimos que, si en los próximos eventos las condiciones mínimas no están, lamentablemente no podemos ir. Creemos que nuestro deporte amerita que se juegue en una cancha reglamentaria, estamos en vías de conversar y mejorar todo eso. El evento estuvo espectacular, pero yo no veo al básquetbol jugando sin la línea de tres puntos, por decir algo. Tienen que entender la posición de nuestros deportistas, que son los que hacen el espectáculo. Y obviamente proyectamos un recinto propio en un primer o segundo mandato.

El balonmano chileno ha tenido una destacada participación a nivel internacional en los últimos años. Foto: José Veas / Santiago 2023 vía Photosport

¿El balonmano vive su peor crisis?

Administrativamente sí, porque, como te comentaba, recibimos a la federación bloqueada y ahora saltaron malas rendiciones del 2021, del 2022, que ya habían sido presentadas por la administración de Juan Pablo Montes, y ahora tenemos que estar trabajando en el pasado. O sea, estamos pegados con rendiciones gigantes de Liga Nacional, lo que nos ha desgastado de manera increíble. Llevamos dos semanas trabajando a full hasta rendir esos 55 millones por año. Si lo sumamos, son 110 millones que están mal rendidos desde hace tres años, entonces es una situación compleja. Incluso, tenemos que empezar a buscar facturas del 2021, boletas electrónicas de árbitros, de mesas, contratos... Cualquier organización entiende que buscar para atrás desde hace tres años es súper complejo.

¿Cómo imagina el final de su periodo?

Hoy día es difícil dar una respuesta positiva. Hemos vivido momentos complejos en estos cinco meses. Tengo fe y esperanza porque con este grupo de dirigentes que estamos a cargo, estamos ordenando la federación de tal manera que la parte administrativa el próximo año debería funcionar muy bien. Estamos poniendo ya plazos de trabajo, de rendiciones. Nuestra federación no tenía ningún documento, no existía ningún protocolo ni de viaje ni de comunicación. Estamos ahora armando un plan comunicacional, vamos a hacer una encuesta nacional, vamos a incluir a los clubes, a las asociaciones, los jugadores, vamos a crear un canal de comunicación interno.

¿Y a nivel de competencias?

Este año ya creamos competencias que no existían en menores, que son los nacionales de asociaciones. Ya se hizo el de damas, ahora viene a fin de mes el de varones, donde la selección es regional en menores. Es parecido a los Juegos Deportivos de la Araucanía, pero organizado por la federación. El próximo año queremos empezar a trabajar con categorías más chicas, tenemos un plan ahí de desarrollo también que queremos impartir, con las categorías mini, para fomentar el desarrollo de edad más temprana. Creo que en tres años más vamos a tener un balonmano en vías de ser una potencia sudamericana.