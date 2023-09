En Nueva Zelanda aplauden el debut de los Cóndores: “Chile impresiona; fue mejor de lo que nadie esperaba”

No quedan dudas de que una de las historias de este Mundial de rugby será la participación de Los Cóndores. La escuadra nacional es el primer debutante desde 2011 en el torneo y el mundo tiene sus ojos encima. Si hace unos días fue el mismo presidente de World Rugby quien elogió a Chile, ahora fue el turno de la prensa internacional, quienes destacaron el actuar en el debut, pese a la derrota ante Japón.

Uno de los más enérgicos con esos elogios fue el periódico neozelandés, The New Zealand Herald, quien incluso se atrevió a decir que el combinado sudamericano perdió el partido, pero ganó la ocasión disputada en Toulouse este domingo. Y es que no estaba en los planes que Chile resistiera de buena manera ante una selección que fue cuartofinalista en 2019 y que suma ocho victorias en sus últimas tres participaciones en Copas del Mundo.

Es por eso que el periódico con la mayor circulación en toda Nueva Zelanda fue claro: “El debut de Chile en la Copa Mundial de Rugby fue mejor de lo que nadie esperaba”, lanza de entrada en la crónica del cotejo.

“Los Cóndores estaban dispuestos y capaces y le hicieron pasar un mal rato a Japón, cuartofinalista del último Mundial, en un partido entretenido. Incluso tuvieron un apoyo considerable en el Estadio de Toulouse a juzgar por todas las camisetas rojas en las gradas”, detallan sobre lo vivido este domingo en Francia.

Elogios que suman mucho valor, principalmente por el significado que tiene el rugby en la isla. Campeones en tres ocasiones del torneo, Nueva Zelanda no es solo una potencia dentro del deporte, sino que es la nación más icónica de la disciplina. Ya sea por sus números (selección con más victorias, más tiempo como número uno y más mundiales junto a Sudáfrica) o por su clásico Haka, los All Blacks tienen un relato único en el planeta. Son ellos los que ahora miran a Chile con asombro.

“La confianza de los chilenos entre sí, que a Japón le resultó tan difícil de quebrar, era evidente. Muchos de ellos crecieron jugando juntos y han perfeccionado su combinación en Selknam, el club profesional de Chile en Super Rugby América. Chile eliminó a Canadá y Estados Unidos para clasificarse para la Copa del Mundo el año pasado y no ha ganado ningún partido desde entonces, pero atrajo a nuevos fanáticos por su resistencia y ambición”, expusieron dentro del texto, demostrando que conocen a la perfección el camino de los Cóndores y el presente del rugby en el continente.

Finalmente, The New Zealand Herald quiso poner en contexto la derrota nacional, la cual, pese a que puede verse muy abultada, en realidad permite sacar cuentas alegres en torno a los debut históricos en la Copa. “Algunos debutantes en la Copa Mundial de Rugby han sufrido en algunos primeros partidos horribles a lo largo de los años; Georgia perdió ante Inglaterra 84-6 en 2003; Namibia perdió ante Fiji 67-18 en 1999; Costa de Marfil perdió ante Escocia 89-0 en 1995″, concluyen.