En picada contra la ATP: la aguda y severa crítica de Novak Djokovic

El encuentro entre Jack Draper y Felix Auger-Aliassime estuvo marcado por la polémica. El británico terminó imponiéndose sobre el canadiense, por parciales de 5-7, 6-4 y 6-4, y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

El último punto del partido desató una controversia absoluta, que terminó involucrando al juez de silla e incluso a una de las autoridades del certamen. El europeo jugó un servicio abierto y tras una devolución de revés, intentó jugar una volea a la altura de sus pies. La pelota golpeó el piso y la raqueta, realizando una parábola extraña. Se elevó y cayó en el campo rival.

Auger-Aliassime ya se estaba preparando para recibir un nuevo servicio, como era lo esperado. Sin embargo, el umpire Greg Allensworth no se percató y dio como válido el punto, lo que también significaba el triunfo para el británico.

Producto del grosero error, se desató una discusión. “Es horrible lo que acabas de hacer. ¿No viste que la pelota rebotó en el suelo?”, le señaló el canadiense al árbitro, quien es uno de los 33 jueces de silla con insignia de oro, la condecoración más alta del Programa de Certificación de la ATP, la WTA, la ITF y los Grand Slams. El británico, en tanto, justificó la jugada. “No la vi. Yo te estaba mirando a ti (a Auger-Aliassime). Si hubiera una repetición, lo repetiría (el punto), pero no lo sé”, argumentó. “No importa dónde estabas mirando, jugaste lo suficiente como para saber dónde va (la pelota) cuando le pegas”, respondió el norteamericano.

Auger-Aliassime convocó a Roland Herfel, uno de los supervisores del torneo. “Si me dijeras que (la pelota) tocó el suelo, volvería a jugar el punto, pero no lo sé”, volvió a plantear Draper. Sin embargo, el interventor no validó el reclamo.

El canadiense volvió a reclamar con el juez. “Te voy a preguntar por última vez si estás cien por ciento seguro, si no tienes ni un ápice de duda de que esa fue una volea limpia ganadora. Si me dices que sí, le daré la mano (a Draper) y se acabará el partido”, indicó. “Tengo que decirlo como lo vi, Felix. Si tuviera alguna duda, te lo diría. Pero podemos volver a mirarla después del partido y si la veo mal, te lo admitiré. Ahora no puedo volver a mirarla”, respondió Allensworth. “Sí, pero será demasiado tarde”, replicó el norteamericano. “Lo entiendo, pero así es como lo vi”, cerró el umpire.

Los dardos de Novak Djokovic

La polémica desató el debate en el mundo del tenis, además de múltiples reacciones. Stefanos Tsitsipas compartió el video en su cuenta de X y cuestionó lo sucedido. “No creo haber visto nunca un tiro como este”, indicó.

Novak Djokovic hizo eco de esto y le respondió la publicación al griego, criticando directamente a la ATP. “Es vergonzoso que no tengamos una repetición en video de este tipo de situaciones en la cancha”, comenzó señalando.

“¡Lo que es aún más ridículo es que no tenemos la regla que permitiría a los jueces de silla cambiar la decisión original basándose en la revisión en video que se realiza fuera de la cancha! Todos los que miran televisión ven lo que sucedió en la repetición, pero los jugadores en la cancha se quedan en la ‘oscuridad’ sin saber cuál es el resultado”, añadió.

Finalmente, pidió para que este tipo de acciones no ocurran nuevamente. “Tenemos ojo de halcón para las decisiones de línea, ¡vivimos en el siglo XXI tecnológicamente avanzado! Por favor, respectivos Tours, ¡asegúrense de que esta tontería no vuelva a suceder!”, finalizó.