Histórico italiano Aldo Serena: “Alexis Sánchez tenía condiciones suficientes para quedarse en Inter”

Udine, la pequeña ciudad del noreste de Italia casi en la frontera, está de fiesta. Después de 13 años, uno de sus hijos pródigos regresa a casa. La dirigencia de Udinese logró su gran objetivo y consiguió el retorno de Alexis Sánchez.

“Es un gran golpe de mercado para nosotros”, decía a El Deportivo el director deportivo del club friulano, Gianluca Nani, días antes de la presentación del delantero, quien bajó sus elevadas pretensiones salariales para firmar un contrato de dos años con la squadra bianconera.

Después de la irregular campaña del tocopillano en Inter, donde no logró convencer al técnico Simone Inzaghi para ser titular, el retorno al club de Il Friuli también representa un desafío. Sobre todo, porque el equipo zafó del descenso en la última fecha del torneo anterior.

Una noticia que convulsionó al medio italiano. En conversación con este medio el exdelantero peninsular Aldo Serena destaca la importancia de la llegada del chileno al equipo, el cual ha logrado mantenerse en la primera categoría por 30 años.

“Alexis Sánchez es uno de los grandes retornos en la historia de Udinese. Hace días que estaba en la plataforma de lanzamiento para concretar su retorno después de hartos años”, advierte el atacante de la Azzurra en el ‘86 y el ‘90.

Además, el exjugador de Inter, Milan y Juventus resalta que la contratación del Dilla es una simbiosis perfecta, entre el jugador y la institución que le abrió las puertas en Europa, en 2008.

“Al chileno le hará muy bien jugar ahí. Es un club que conoce muy bien su carácter, el espíritu de este jugador, quien ahora tiene una edad válida para destacar. Es un delantero que han mantenido su velocidad y su técnica”, explica.

Tácticamente, el arribo del goleador histórico de la Roja explotará mejor las opciones de los friulanos, tal como lo confirma el europeo. Un relanzamiento en la carrera del jugador de 35 años.

“Esta temporada y la anterior, Udinese necesitaba de un atacante que le dé profundidad, que sea rápido y que sepa repartir juego al resto del equipo. Esta puede ser la penúltima primavera de Sánchez”, asegura el ganador de la Intercontinental de 1985 con la Juve.

Jugador vigente

Tras una temporada rutilante en Olympique de Marsella en Francia, donde fue el mejor jugador y el goleador, el tocopillano decidió regresar a Inter de Milán en agosto de 2023.

Si bien logró un nuevo scudetto, su continuidad se vio limitada por disposición del DT Simone Inzaghi. En total, el delantero sumó 33 presencias en ese retorno en todas las competiciones, pero solo con 1.110 minutos en cancha para conseguir cuatro goles y cinco asistencias.

“Alexis Sánchez tenía las suficientes condiciones para quedarse en Inter”, reconoce Serena, a la vez que concluye que “en su último periodo lo ha hecho de muy buena forma cuando ha ingresado”.

En ese escenario, el exídolo azzurro agrega que “en Udinese tiene la oportunidad de hacerlo todos los partidos, no como Inter. Es un delantero que está acostumbrado a jugar siempre, no para estar en la banca. Sobre todo, por la integridad y la condición física que mantiene”.

Y aunque el cuadro de Il Friuli no tiene los flashes ni la prominencia de Inter, Serena confirma que “regresar a Udinese no es un retroceso en la carrera de Alexis. Es una manera de cerrar el círculo virtuoso que se inició ahí mismo, hace ya 13 temporadas. Su llegada será buena para el equipo y el jugador. Él es muy querido en Udine y la escuadra necesita de sus condiciones”.

Asimismo, el exatacante europeo agrega que “seguramente, ya ha dado lo mejor de sí en su carrera. Sin embargo, cuando lo he visto en Inter me he dado cuenta de que no ha disminuido sus virtudes técnicas, sus cambios de ritmo para dar profundidad al equipo. En Udinese será un arma de peligro”.

Una nueva era

Sánchez regresa al estadio que lo lanzó a la fama en Europa. Tras no realizar la pretemporada con su nueva-vieja camiseta, el delantero chileno no estará en la primera fecha del torneo, cuando el elenco friulano visite a Bologna, justo al mediodía de Chile.

“Udinese juega con un esquema de 3-5-2. Seguro jugará como centrodelantero Lorenzo Lucca, quien es muy alto y potente. La temporada anterior ha ocupado mucho el juego lateral en ataque. Este año, con un nuevo entrenador (el alemán Kosta Runjaic) ha propuesto jugar de una manera diferente con más toque y penetraciones más centrales. En ese escenario, las características de Sánchez son perfectas para este nuevo dibujo”, afirma Serena.

Buenas noticias para Ricardo Gareca, el entrenador de la selección chilena. La Roja visita a Argentina el próximo 5 de septiembre, por la séptima fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Un cotejo al que Sánchez ya debiera llegar con al menos tres partidos en el cuerpo para no perder ritmo de juego.

“La selección chilena necesita de un Alexis Sánchez fuerte, con más rodaje, estimulado, que tenga la concentración y la cabeza bien calientes. El hecho de jugar siempre, como seguramente será en esta temporada en Udinese, en un ambiente que lo entiende y lo respeta, le hará muy bien. Es un futbolista que le dará un salto de cualidad a la escuadra”, reconoce la exestrella del Inter de Milán.