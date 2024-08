El millonario premio que espera a Joaquín Niemann si sale campeón del LIV este domingo

Joaquín Niemann puede conseguir su gran objetivo del año este domingo. El chileno lidera la tabla anual del LIV Golf y una serie de combinaciones puede llevarlo a quedarse con el título mayor. Claro que su rendimiento en las primeras dos jornadas de Greenbrier no ha sido el mejor.

Los escenarios para que el chileno se lleve el premio en The Old White indican que si es primero y suma 40 puntos, ganará el título en caso de que Jon Rahm finalice por debajo del tercer lugar. Si el de Talagante es segundo y acumula 30 puntos, debe ver que el español no esté entre los seis mejores y que Tyrrell Hatton no gane. Si Joaco termina tercero, suma 24 positivos, estará atento a que el hispano acabe más atrás del 11º puesto y que el inglés no sea primero ni segundo. Si Niemann es cuarto (18 puntos), debe ver que Rahm no esté entre los 18 mejores y que el británico salga del podio. Un quinto lugar le daría el trofeo a Niemann en caso de que el ibérico no esté en el top 24 y con Hatton fuera de los tres mejores.

Niemann espera hacer historia en el LIV. Foto: LIV Golf

El deportista nacional no podrá hacerse con el título anual si acaba fuera de los cinco primeros, ya que el español mantendría la chance matemática de alcanzarlo en en el LIV Golf de Chicago. “Ese es el tipo de competición que buscamos. Pero también es un reto para mí, una motivación extra para seguir trabajando duro, seguir intentando hacerlo lo mejor posible y luchar por cada golpe ahí fuera, porque al final de la temporada, cada golpe cuenta. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda y terminar la temporada de la manera correcta”, señaló Niemann en la antesala del fin de semana.

Más allá de los cálculos, no han sido los mejores días para Joaco. Actualmente figura en el vigésimo puesto de Greenbrier y Rahm es líder, por lo que lo más probable es que deba esperar un mes más para buscar su consagración. Al menos que tenga una remontada histórica en la última jornada y una caída estrepitosa del europeo.

Un pozo increíble

Cuando Niemann ganó el torneo de Mayakoba, en febrero, sus ganancias en concepto de premios ascendían a la cuantiosa cifra de US$ 26.363.984. Números que siguen incrementándose. En caso de ganar el año en el LIV, se llevaría al bolsillo 18 millones de dólares más. El segundo puesto del curso se lleva 8 millones y el tercero, 4 millones.

Vale recordar que son 4 millones de dólares en la liga de fondos árabes por certamen ganado. Además, el Torque GC aun lucha por el podio. Son cuartos actualmente en la clasificación anual.