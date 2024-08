La desafiante pregunta de Alexis Sánchez en su regreso al Udinese

El retorno de Alexis Sánchez al Udinese ha tenido varias estaciones. La primera fue un anuncio virtual, luego fue presentado a los hinchas y este miércoles tuvo una cita con la prensa que llegó hasta el auditorio del Bluenergy Stadium.

Fue allí donde el atacante reveló sus razones para aceptar la oferta del club que compró su pase cuando aún militaba en Cobreloa, y fijó las metas que tiene para la temporada que comienza este fin de semana.

“Tuve otras ofertas, tanto en Sudamérica como en Italia, pero elegí volver aquí para sentirme como en casa y ser feliz. Mi objetivo es encontrar la mejor forma física posible. Regresé porque soy un hincha del Udinese, mi primer equipo fuera de Chile... Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no dude en volver”, aseguró el tocopillano.

Luego y haciendo caso omiso de la mala campaña que los Bianconeri hicieron en el torneo pasado, estuvieron al borde del descenso, Sánchez lanzó una pregunta desafiante: “¿Por qué no soñar en grande?”, cuestionó.

Y sobre el mismo tema, reveló: “El presidente tiene el mismo deseo de volver a la cima. Cuando llegué a Inter, el club llevaba 11 años sin ganar, pero logramos hacer grandes cosas juntos. Me gusta luchar en la vida”.

Además, expresó que “me gusta luchar y ganar. Vi a los demás jugadores entrenar y noté que hay ganas y compromiso. Creo en este plantel. Vengo aquí para hacer algo bueno y aportar mi experiencia. Espero que todos juntos podamos hacer algo hermoso por toda la ciudad”.

Para ello, tendrá la ayuda de otro chileno. Se trata del otrora atacante de Colo Colo, Damián Pizarro, al cual describió como un “diamante en bruto”. Luego añadió que el joven goleador “necesita crecer y comprender. Sobre todo, aprender italiano. Necesita ponerse en forma y espero poder echarle una mano”.

Alexis Sánchez quiere seguir brillando en la Roja. Foto: Agustín Marcarián/Reuters.

Con la Roja en la mira

Sánchez confesó que aún le falta ponerse a punto físicamente, pero que podría jugar perfectamente este domingo, cuando su oncena visite al Bolonia por la primera fecha de la Serie A. “No me siento al 100%, pero me pongo a disposición del equipo. Luego dependerá del entrenador (Kosta Runjaić), pero siempre me siento preparado. Ahora entiendo mejor los tiempos de juego y sé gestionar la energía cuando es necesario”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que su idea es seguir vigente para poder ser un aporte en la Roja. “La Serie A es una de las tres mejores ligas del mundo y mi objetivo es jugar consistentemente para ganarme la convocatoria a la Selección Chilena y seguir haciéndolo bien”, enfatizó.

Por último, el goleador histórico del Equipo de Todos valoró su paso por el Inter e hizo una sorprendente confesión. “Estaba feliz, pero incluso si me hubieran pedido que me quedara un año más, habría decidido irme. Todos fueron espectaculares conmigo y quiero agradecer a todos en Milán por su acogida y apoyo”, declaró.

Pero al fútbol chileno, ¿vendrá? “Me encanta el fútbol, ahora estoy centrado en el Udinese, en el futuro veremos si podemos volver a Chile, pero por el momento solo estoy pensando en este club”, concluyó.