¿Avance o retroceso? Las profundas diferencias entre el Udinese que recibe a Alexis Sánchez y el que dejó hace 13 años

“Aquí donde se consagró campeón, aquí donde encontró el amor a una tierra, aquí donde comenzó la leyenda: el Niño Maravilla vuelve a ser bianconero”. Con estas palabras, el Udinese arrancó el mensaje de bienvenida que le dio a Alexis Sánchez, oficializando su fichaje por los próximos dos años. Más bien, son palabras de un reencuentro, porque la historia entre el elenco italiano y el futbolista chileno ya tiene una primera parte, una cuando el joven oriundo de Tocopilla estaba forjando una carrera que lo llevaría a la elite.

“La historia cierra el círculo, el club vuelve a acoger en la familia bianconera al mayor talento descubierto por el departamento de scouting bianconero que, desde Friuli, despegó para convertirse en uno de los mayores campeones de los últimos 15 años en los más altos escenarios internacionales. Sánchez regresa a su casa para poner a disposición de nuestro equipo toda su inmensa clase, liderazgo y experiencia que, por si fuera poco, le permitieron proclamarse campeón de Italia con el Inter la pasada temporada”, añadió la nota del club de Udine, que le devolvió la 7, el dorsal con el cual hizo historia con la Selección.

El Udinese, un club fundado hace 127 años, fue la primera estación de Sánchez en Europa, luego de descollar en Cobreloa, Colo Colo y River Plate, respectivamente. Estuvo tres temporadas (2008-2011), en las cuales se hizo un nombre no solo para la institución, sino que para el Calcio. Tanto así que llegó a buscarlo un coloso como el Barcelona. Fueron 112 partidos y 21 goles los del atacante nacional en su primera etapa en Friuli, donde fue partícipe de campañas históricas.

Han pasado 13 años desde que se fue y el equipo ha transitado por caminos sinuosos, en los cuales la permanencia en Primera División se convirtió en el objetivo. El siguiente es un repaso al Udinese que recibe a Alexis Sánchez y al que dejó. Las diferencias son profundas.

Alexis Sánchez festeja en el Udinese. Foto: Photosport

La campaña 2010-2011 del equipo bianconero fue espectacular, porque se dio el espacio de pelear en la parte alta de la tabla. En ese sentido, la participación de Sánchez fue clave. Convirtió 12 goles en 31 partidos de la Serie A (2.384 minutos), incluyendo cuando hizo cuatro en el mismo partido, ante el Palermo (27 de febrero de 2011), en una actuación sobresaliente. Ese Udinese que dirigía Francesco Guidolin contaba con un plantel de primer orden, partiendo por el portero Samir Handanovic, quien luego sería el 1 del Inter.

En la defensa estaba Mauricio Isla, además de los colombianos Cristián Zapata, Juan Guillermo Cuadrado y Pablo Armero, más el marroquí Mehdi Benatia. El ghanés Kwadwo Asamoah y el suizo Gokhan Inler eran fijos en el mediocampo. Y en ataque, Alexis conformó una dupla temible con Antonio Di Natale. Ahora, en su regreso, se reencontró con Inler, hoy responsable del Área Técnica del club.

El equipo finalizó en la cuarta posición con 66 puntos, clasificando a la Champions League, todo un hito para la tienda propiedad de la familia Pozzo. Además, Di Natale se convirtió en el artillero de la liga (el capocannoniere) con 28 anotaciones. En la liga siguiente, ya sin Alexis, el equipo fue tercero, nuevamente entrando en la Champions. Para 2012-2013 acabaron quintos. Esta fue la última gran campaña del Udinese, que se fue cayendo paulatinamente y entrando en desempeños irregulares. De hecho, no ha vuelto a ubicarse dentro de los 10 primeros.

No pelear por la permanencia

El Udinese estuvo muy urgido con la permanencia en la liga pasada. Finalmente se salvó, recurriendo a Fabio Cannavaro (campeón del mundo en 2006) como DT para evitar el descenso. Terminó 15° con 37 puntos, su peor cosecha en el torneo de liga desde la temporada 2015-2016, cuando sumó 39 y acabó 16°. Desde que Francesco Guidolin se fue en 2014, pasaron 13 entrenadores en estos 10 años. Igor Tudor, quien dirigió a Alexis en el Marsella, pasó dos veces. Hoy, el jefe técnico es el alemán Kosta Runjaic (53 años), proveniente del Legia Varsovia de Polonia.

Alexis Sánchez, con la 7 del Udinese. Foto: Udinese

Si bien la relación entre Alexis Sánchez y la tienda de Udine permanece, es un riesgo la jugada del Niño Maravilla. Apuesta por un club que no tiene copas europeas y que viene de campañas en las cuales estuvo peleando abajo. Por lo mismo, una de las premisas de la incorporación del chileno dice relación con volver a las competencias continentales y otorgarle más estabilidad al proyecto de los Pozzo. Esto también da cuenta del tránsito del seleccionado chileno por las postrimerías de su carrera (cumplirá 36 años en diciembre).

La Serie A 24-25 comienza el próximo sábado 17 y el debut del equipo será el domingo 18, visitando al Bologna, la gran sorpresa del torneo pasado. Al día de hoy, con el mercado de pases abierto (cierra el 31 de este mes), el Udinese se ubica como el undécimo plantel más valorizado de la máxima categoría italiana, según Transfermarkt: 152 millones de euros (166 millones de dólares). No hay punto de comparación con el Inter, el plantel más valioso de Italia: 684,5 millones de euros (US$ 748 millones). Si de figuras se trata, por currículum, Sánchez se convierte automáticamente en un referente, junto al francés Florian Thauvin. Con 31 años, el ex Marsella y Tigres de México, campeón del mundo en Rusia 2018, es el capitán del equipo.

Manifestando su predilección por el talento sudamericano, la plantilla del Udinese cuenta con seis jugadores del continente. Sánchez tendrá un compatriota: Damián Pizarro. El ex Colo Colo, quien firmó contrato hasta 2029, contará con una compañía ideal pensando en su adaptación a Europa. Además están los argentinos Nehuén Pérez, Martín Payero y Lautaro Giannetti; y el brasileño Brenner.

Este miércoles, Alexis será presentado en sociedad por el club, en el auditorio del Bluenergy Stadium, el nombre comercial del Estadio Friuli, a las 7.30 AM de Chile.