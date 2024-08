La autocrítica de Mauricio Isla rememorando su retorno a la UC: “Mucha gente de la Selección me dijo ‘no vuelvas, no vuelvas’”

Colo Colo cerró el mercado de pases invernal con cuatro incorporaciones. Además de Javier Correa, Cristián Riquelme y Jonathan Villagra, se unió Mauricio Isla, el anhelado lateral derecho que pretendía Jorge Almirón. El Huaso puede hacer su debut oficial por el cuadro albo nada menos que en el Superclásico de este sábado, ante Universidad de Chile. En la previa al juego, abordó varios aspectos de su carrera y de su presente en DSports.

“Ha sido todo muy rápido, he vivido cosas lindas, me han recibido bien tanto jugadores, cuerpo técnico y la hinchada. Me han tratado de la mejor forma y está todo para que, si me toca o no jugar el sábado, hacerlo de la mejor manera”, manifestó el seleccionado chileno. Sobre lo que le queda de carrera, dijo que “uno tiene que saber cuando retirarse, evaluar el estado físico, el equipo donde está. Hay jugadores más jóvenes, entonces lo analizaré en dos años. Cuando se acerque la etapa, voy a analizar bien si puedo seguir en mi posición o quizás de contención”.

Sobre el hecho de enfrentar un Superclásico enfrentando a históricos compañeros en la Roja, hoy en la vereda del frente, Isla declaró: “Es un honor enfrentar a grandes jugadores, siempre he sido un admirador de “Charly” Aránguiz. A él y Gary (Medel) nunca les he visto un partido malo o tan buenísimo, han sido muy regulares y los admiran”.

En la instancia, el jugador también abordó su paso por Universidad Católica, institución en la que se formó y donde llegó con expectativas y con buenos rendimientos desde el Flamengo, sin embargo esa historia terminó mal y rescindió su contrato con una dosis de polémica. “Una de las cosas en las que he sido crítico es que mi vuelta a Chile, cuando estuve en la Católica, fue mi responsabilidad. Yo la tomo como mi responsabilidad y fue mi error. Claramente, ahora vuelvo a Colo Colo, al equipo más popular de Chile, ya sé la expectativa que hay en Chile, ya sé lo que pasa en Chile”, declaró.

“Cuando vine a la Católica, tuve mucha gente de la Selección, compañeros que me dijeron ‘no vuelvas, no vuelvas, porque no te respetan, porque te tratan mal. No van a ser los mismos entrenamientos a los que estás adecuado’. Entonces, una de las cosas que yo también siempre he dicho es que nunca me sentí un líder y nunca me ha gustado hablar en el grupo, porque hay jugadores que nacen para eso y jugadores que no. Uno analiza y siempre recalqué a mi familia, ahora cuando volví, que uno tiene derecho a equivocarse para saber más adelante el no hacer lo mismo”, complementó el flamante refuerzo colocolino.

Se vienen un par de desafíos pesados para Isla y compañía. Después del duelo ante la U, clave en la lucha por el título de Primera División, viene la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, uno de los grandes objetivos del año para el cuadro de Almirón.