Blanco y Negro cita al directorio para ratificar la llegada de Jonathan Villagra a Colo Colo

Jonathan Villagra jugará en Colo Colo. Los albos están decididos a ficharle y el jugador aceptó la propuesta del Cacique. Unión Española también accedió a las condiciones para dejarle salir, considerando que le quedaba contrato hasta fines de la temporada con la escuadra de Independencia.

Si no se puede dar por hecho el fichaje, a un día de que cierre el libro de pases en el fútbol chileno, es porque falta un trámite. Sin embargo, en Macul dan por sentado que no habrá inconvenientes para que el defensor de 23 años se sume a Javier Correa y a Mauricio Isla como las incorporaciones en la ventana de mercado que está a punto de clausurarse.

El acuerdo

Los albos lograron convencer al jugador, quien también era tentado desde Universidad de Chile. De hecho, la última propuesta de los laicos no consiguió igualar la que el zaguero había recibido desde Pedrero. En ese escenario, Villagra se convertirá en la pieza con la que el Cacique subsanará la emergencia que produjo la lesión de Alan Saldivia. El uruguayo estará ausente por dos meses, producto de la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Ya fue intervenido quirúrgicamente para reparar la estructura.

¿Qué falta? Un detalle. El pacto lo suscribió la Comisión Fútbol de Blanco y Negro, representada por el gerente deportivo, Daniel Morón. Sin embargo, como pasa con todas las contrataciones albas, tal entendimiento debe ser visado por el pleno del directorio de la concesionaria que administra al Cacique.

Jonathan Villagra, en un duelo de Unión Española contra la U (Foto: Photosport)

¿Cuándo sucederá? Los albos tienen absolutamente claro que no pueden dejar pasar más tiempo. En principio, por la cuestión reglamentaria. Y, fundamentalmente, por la necesidad de darle tranquilidad al cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón. En ese contexto, fue convocada una reunión extraordinaria por la vía telemática, que se programó para este jueves, a las 10 horas.

La cita, aventuran en Macul, será un mero trámite, pues en el club existe consenso de que se trata de una gran oportunidad de mercado: el fichaje de Villagra costará los US$ 400 mil que se le abonarán a Unión Española a modo de compensación por el término anticipado de la relación.

Esa cifra, aunque no estaba contemplada inicialmente en el ítem de los gastos para fortalecer el plantel, es muy menor a los US$ 2 millones que pedía Talleres de Córdoba por Matías Catalán. Con una salvedad adicional: el seleccionado chileno ya tiene 31 años. Siete más que la edad de Villagra, que lo convierte en un jugador que puede desarrollarse en los albos y ser transferido en una cifra interesante en un futuro no tan lejano.