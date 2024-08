Félix Auger-Aliassime y Jack Draper protagonizan el partido más polémico del año en el Masters 1000 de Cincinnati

Este viernes se vivió el partido más polémico del año en la temporada del tenis. En el Masters 1000 de Cincinnati, Félix Auger-Aliassime y Jack Draper definían el paso a los cuartos de final del certamen. Un torneo que ya había tenido un día lleno de controversias debido a las declaraciones de Carlos Alcaraz tras su inesperada eliminación en primera ronda, el día anterior. “Fue muy duro para mi. Siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera”, había dicho el español.

Cuando aun hacían eco las palabras del ibérico, el juez de silla Greg Allensworth desvío las miradas a su decisión en el mencionado compromiso. El encuentro estaba 5-7 6-4 y 5-4 a favor de Draper. El británico hizo una jugada de saque red, la respuesta del canadiense provocó que la volea de Draper diese en su raqueta y luego botase en su campo antes de pasar al lado contrario. Todos pensaban que era punto para Auger-Aliassime, Sin embargo, el hombre que impartía justicia dijo “juego, set y partido para Draper”.

El británico, pese a que ganaba con eso, estaba incluso dispuesto a repetir el punto. “Lo repetiría. Si hubiese una repetición lo repetiría”, decía Draper. “Es horrible lo que acabas de hacer. ¿No has visto la bola botar en el suelo?”, reclamó el norteamericana. Allensworth respondió no haber visto nada. “Esto va a estar en todas partes, es ridículo”, anticipó el canadiense. “Te entiendo, es punto de partido y no tienes por qué ser tú el que lo diga, sino él, pero si esto fuese un entrenamiento...”, le protestó a su colega. “Has jugado lo suficiente para saber dónde va la bola cuando la golpeas”, le recriminaba.

En medio del embrollo, el juez de silla llamó al supervisor del torneo. Allensworth le explicó su determinación y se ratificó la victoria del británico.