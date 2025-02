¿En qué posición quedó Nicolás Jarry? Revisa el ranking de los chilenos en la previa del ATP de Buenos Aires

Este lunes la ATP realizó una nueva actualización del ranking de tenistas. Los jugadores más destacados del país sintieron la ausencia de las competencias después de enfrentar a Bélgica por la Copa Davis, situación que permitió que la mayoría registrara bajas en las ubicaciones.

La mejor raqueta nacional sigue siendo Alejandro Tabilo, quien permanece en el puesto 27° con un total de 1.705 puntos oficiales. A él le sigue Nicolás Jarry (40°), tras descender dos escalones.

En el tercer lugar aparece Christian Garin (132°), mientras que Tomás Barrios (138°) y Matías Soto cierran el top 5 nacional. Estos últimos con pérdidas de uno y cinco lugares de manera respectiva.

El Top 10 con cambios

En la parte alta de la clasificación también se registraron algunos movimientos. De todas maneras cabe señalar que los mejores cinco siguen sin cambios. La lista es liderada por el italiano Jannik Sinner con 11.830 puntos, superando con una amplia ventaja a Alexander Zverev, segundo, con 8.135 puntos oficiales. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz y Casper Ruud completan los cinco mejores.

El cambio aparece en el sexto puesto, que ahora es ocupado por el australiano Alex de Miñaur, situación que hace que Novak Djokovik (7°) y Daniil Medvedev (8°) caigan un lugar cada uno.

Así, Tommy Paul y Andrey Rublev cierran el listado de los diez mejores tenistas del circuito.

Jarry defiende puntos importantes

Ahora, dejando atrás lo ocurrido en la serie contra Bélgica en la Copa Davis, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo se preparan para enfrentar al ATP de Buenos Aires.

En el caso del nacido en Canadá, por ser el cuarto sembrado de la competencia, comenzará desde la segunda ronda del torneo y ahora espera a su rival que saldrá entre el ganador del partido entre el serbio Laslo Djere (112) y el francés Alexander Muller (58°).

Jarry, quien defiende el haber llegado a la final en la edición de 2024, tendrá un inicio bastante complicado, pues se medirá contra el representante local Diego Schwartzmann.

Este duelo será bastante especial, pues el argentino había anunciado en medio de la temporada pasada que el ATP de Buenos Aires marcaría su retiro como profesional.

“Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo”, explicó en mayo a través de Instagram.

“Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”, agregó.

Ahora, ese duelo decisivo podría ser contra Jarry. Este duelo se encuentra programado para este martes 11 de febrero en un horario aún por confirmar.

El Top 5 nacional

27° Alejandro Tabilo – 1.705 puntos

40° Nicolás Jarry – 1.340 (-2)

132° Cristian Garin - 452

138° Tomás Barrios - 432 (-1)

252° Matías Soto - 230 (-5)

El Top 10 del ranking ATP