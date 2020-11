Endler: “Tuvimos momentos de caos, que fue cuando nos hicieron los dos goles”

La Roja femenina no pudo ante Zambia y cayó por 1-2 en el amistoso jugado en San Carlos de Apoquindo. Pese a ir ganado, las nacionales no lograron mantener la cuenta y terminaron con una derrota que duele, ya que es el primero de los dos amistosos con los que se preparan para el repechaje a los Juegos Olímpicos, donde enfrentarán a otro rival africano: Camerún.

“Fue un poco raro porque igual manejamos bien el partido en casi todo el tiempo. Tuvimos momentos de caos que fue cuando nos hicieron los dos goles, pero en general manejamos en partido. No pudimos concretar las ocasiones de gol, pero sabíamos que iba a ser difícil, es un equipo muy duro físicamente. Hace mucho que no jugábamos juntas, también creo que se notó un poco. No estoy contenta porque perdimos, pero a ratos hicimos un buen trabajo”, comentó la capitana de las Rojas, Christiane Endler, en el CDF.

“En general creo que físicamente anduvimos bien, se vieron mucho peor las de Zambia en la forma física al final. Claramente tienen otra velocidad y cualidades que nos complicaron arriba. En general anduvimos bien, y lamentablemente tuvimos que hacer los cambios obligados de las dos centrales, eso te complica. Vamos a tener que hacer cambios para el partido del martes, hay que adaptarse, es lo que puede pasar también en el repechaje”, cerró la portera.