Endler valora su alejamiento de la Roja: “Me permite dedicarme un poco más a la Tiane futbolista y persona”

Christiane Endler, la arquera chilena del Lyon de 32 años, tiene un nuevo desafío en la elite del fútbol mundial. El sábado 25 de mayo, justo el mediodía hora nacional, su equipo disputará la final de la Champions League femenina ante Barcelona de España, en Bilbao.

Un duelo con historia, que enfrenta a los mismos dos protagonistas de la edición de 2022, cuando el equipo galo venció al elenco catalán por 3-1 en Turín Italia, en el primer y único título de la portera en este torneo.

En la previa de la definición, la jugadora analizó el encuentro. Según su opinión, la jerarquía de su escuadra por sobre el cuadro sensación de Europa en las últimas tres temporadas.

“No veo a este partido como una definición de la hegemonía europea. Son dos Champions contra ocho, eso no se puede comparar. El Barcelona ha hecho un trabajo increíble en los últimos años, pero todavía le falta mucho”, sentenció la santiaguina en entrevista con el diario español Marca.

Asimismo, la chilena agregó que “ha existido una evolución en el fútbol femenino. Es cierto que ahora hay más competición y es más difícil llegar a las instancias finales, pero toda la historia que tiene el Lyon no es comparable con haber ganar dos Champions. Y lo digo con respeto, que yo he ganado una, pero a veces nos olvidamos de todo lo que ha hecho este equipo”.

Un enfrentamiento que se jugará en España, donde seguramente las catalanas serán locales. Una situación que no acompleja a Endler, quien incluso reconoce que su equipo no le teme a este tipo de situaciones.

“Estamos acostumbradas a jugar con el público en contra. En la final anterior en Turín 2022 fue de la misma manera, casi el 80 por ciento de los aficionados eran del Barça. Esta vez probablemente será igual. Curiosamente, siempre jugamos mejor con el público en contra y espero que esta vez sea lo mismo”.

Sobre ese aspecto, agregó que “tal vez esto produce más presión al Barcelona porque desplaza a más gente y tendrán que cumplir con las expectativas. Vamos a jugar nuestro partido, enfocadas en lo nuestro y no nos preocupa mucho lo que pasa fuera”.

Lejos de la Roja

El 31 de octubre pasado, la talentosa arquera sorprendió al medio chileno después de confirmar su renuncia a la Roja femenina. Justo después del partido ante Estados Unidos, cuando la escuadra nacional venció a las norteamericanas para acceder a la pelea por el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Me voy contenta, feliz de asegurar una medalla. Conseguir la primera, es algo increíble, ya me puedo retirar tranquila de la selección. No hay mejor manera de retirarse que esta. Es el momento de pasar a otra página, es un ciclo cumplido”, dijo en ese entonces.

Con el paso de los meses, la santiaguina no hace más que justificar su decisión. Según reconoce, su partida del equipo le ha permitido desarrollar mejor su carrera en el fútbol europeo.

“Haber dejado la selección me permite tener una mejor recuperación, sin tanto viaje, y poder dedicarme un poco más a la Tiane futbolista y persona. He logrado volver al nivel que esperaba de mí y espero tenerlo también en la final”, advirtió la chilena.

Consultada sobre cómo llega al partido decisivo, tras lograr el título de la liga francesa, aclaró que “ha sido un buen año. Me he sentido muy bien y, aunque cuando juegas en equipos como Lyon o Barcelona las oportunidades de demostrar en qué condiciones estás no son muchas, creo que en los últimos partidos he podido demostrar el nivel y la confianza con la que estoy. Físicamente me siento muy bien”.