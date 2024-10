Entrevista con Marimar Pérez, la deportista chilena que indignó a Japón: “La reacción fue exagerada”

Marimar Pérez (25) ha dado la vuelta al mundo. La deportista nacional se ganó una ola de críticas por ejercitarse en un torii, en Japón. Una estructura que el país asiático se considera sagrada. La exseleccionada chilena recibió miles de comentarios en su contra. Días después, subió un video retractándose y pidiendo perdón por lo vivido. También hizo un llamado a que no le sigan escribiendo. “Quiero pedir disculpas por mi acción. No fue mi intención faltar el respeto. Fue algo que hice sin pensar y me siento mal de haberlo hecho”, dijo en el metraje publicado en sus redes sociales.

La gimnasta hoy recorre el planeta en su faceta de influencer. De hecho, desde Taiwan atiende a El Deportivo, donde da su versión de lo sucedido en su estadía en el país nipón. “Creo que se malinterpretó el video en Japón. He viajado a 36 países y siempre estoy atenta por si hay avisos de no tocar o subir en lugares y en este caso no había ninguno”, cuenta. En esa línea, advierte que se sobredimensionó el hecho: “Siento que la reacción si fue exagerada. Somos humanos y cualquiera comete un error. Me arrepiento de lo que hice y se que nunca volverá a suceder”.

Lejos de la gimnasia

Pérez tuvo destacada carrera como gimnasta. Sin embargo, dejó de lado la actividad y hoy reside en Estados Unidos, donde se dedica a la creación de contenido en las redes sociales. “Trabajo en una empresa en USA en el área de Information Technology, o sea, la informática. Ya no hago gimnasia”, relata a este medio. En su cuenta @mmgymsisters, que maneja junto a su hermana, suele compartir contenido sobre sus habilidades físicas, estilo de vida y viajes.

Marimar Pérez ha estado en el centro de la polémica durante la última semana.

Su comunidad en redes asciende a los 137 mil seguidores en Instagram. “Empecé a publicar videos haciendo ejercicio y gimnasia y me di cuenta que mucha gente le gustaba verlos. Es algo que me encanta hacer. Me gusta motivar y dar tips para que mis followers puedan incorporar en su vida para vivir más activos y saludables”, explica.

La deportista representó al país en campeonatos sudamericanos y panamericanos de su disciplina. En 2019, de hecho, en el Sudamericano de Gimnasia Artística, llevado a cabo en el Estadio Nacional, se llevó la medalla de plata por equipos, donde compartió escuadra con Franchesca Santi, María del Sol Pérez, Simona Castro y Martina Castro. Ahora cuenta los motivos que la alejaron del Team Chile. “Honestamente, no volvería a competir. Hay mucha política involucrada y no hay suficiente apoyo para los deportistas”, opina.

¿Por qué la ola de críticas?

A mitad de semana, la gimnasta compartió un registro donde se le ve colgada de la parte superior de un arco torii, con el fin de hacer un reto frente a la cámara. Ahí realizó una sesión de dominadas, mientras de fondo sonaba la canción Cha Cha Slide de Mr. C. La estructura donde la deportista hizo su movimiento es un tipo de monumento que está ubicado en varias ciudades. Se les puede ver en bosques, flotando sobre el agua, en santuarios sintoístas o en el camino que conduce a ellos. Suelen ser de gran tamaño y color rojo brillante, por lo que se les reconoce con facilidad. Algunos llevan leyendas inscritas en sus vigas. Para la cultura nipona representan la línea que divide al mundo sagrado del profano.

La palabra proviene de dos kanjis, que son los sinogramas usados en el idioma japonés. Se puede traducir como pájaro, y la terminación i, que quiere decir lugar. De esta forma, la interpretación es “lugar para los pájaros”. Esto también tiene un significado especial, dado que en la religión sintoísta los pájaros son seres que pueden ayudar a enviar mensajes a los kami, es decir, las deidades y seres sobrenaturales. Según se piensa, alejan a los espíritus malignos, atraen la buena suerte y simbolizan la resiliencia, ya que algunos han sobrevivido a varios desastres naturales.