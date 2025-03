Con el presidente involucrado en un escándalo sexista: el terremoto que remece a la Federación Italiana de Gimnasia

La Federación Italiana de Gimnasia (FGI) está en la mira por una controversia que ha dado la vuelta al mundo. El presidente Andrea Facci, que asumió hace menos de un mes, está involucrado en un verdadero escándalo.

El timonel del organismo está siendo duramente cuestionado luego de que se divulgaran conversaciones telefónicas en las que realizó una serie de comentarios machistas y ofensivos. Entre otras cosas, se refirió despectivamente sobre la gimnasta italiana Ginevra Parrini, a la que calificó como “un coño precioso”.

La situación, además, acontece pocas horas después del despido de la histórica entrenadora Emanuela Maccarini. La seleccionadora italiana fue apartada tras 30 años en el cargo producto de las acusaciones de maltrato que varias gimnastas realizaron y que se hicieron públicas en 2022. En contexto de esa investigación es que se interceptaron y desvelaron las conversaciones de Facci.

Escándalo en medio de otra investigación

En 2022, las gimnastas Nina Corradini y Anna Basta, entre otras, revelaron las humillaciones que vivieron durante los entrenamientos de Maccarani. Una de ellas, por ejemplo, era tener que pesarse delante de sus compañeras. Otra, los reiterados insultos que sufrían por parte del cuerpo técnico. En ese contexto es que llegó el apoyo de Parrini, quien ratificó la versión de sus colegas en los medios de comunicación.

La Fiscalía de Monza comenzó la investigación por los presuntos abusos, por lo que interceptó una llamada entre el presidente Facci y Gherardo Tecchi, el anterior mandatario de la FGI. En la conversación, ambos criticaban a Parrini, refiriéndose a ella con comentarios sexistas.

“¡Nunca fue una mariposa! (término utilizado para referirse a gimnastas italianas)”, comenzó Tecchi, que en ese entonces era presidente de la FGI. “Parrini hizo veinte días de entrenamiento y luego nada más, ¡ni siquiera con la selección! Es un coño precioso... y le interesaba que la vieran (en televisión)”, continuó según la transcripción.

“Es un coño precioso, precioso”, respondió, entre risas, Facci, actual mandatario y que en ese momento era director deportivo de la selección masculina de gimnasia artística.

“Te cuento una cosa. Me escribió un mensajito Corrado Dones (presidente del comité regional de la federación en Emilia-Romaña) y me dijo: ‘No sé quién coño es esta Parrini pero yo la haría presidenta’. Yo le dije: ‘Corrado, solo porque esté buena no puedes hacerla presidenta’. Y me dijo: ‘Ni siquiera sé quien es pero está buenísima’”, añadió Facci.

Tecchi siguió con los comentarios sexistas en contra de la gimnasta: “En la primera entrevista fue en pantalón, la segunda en falda y la tercera con la minifalda que se le veía hasta el alma”, dijo.

La conversación desató una enorme controversia en Italia y la continuidad de Facci al frente de la FGI está en cuestionamiento. El presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malagò, aseguró que había hablado con Facci y que éste había pedido disculpas a la gimnasta y reconocido el error. “Facci me aseguró haber hablado con la gimnasta y haberle pedido disculpas tras reconocer que se había equivocado”, dijo el mandatario.

Pese a las disculpas del actual presidente del organismo de gimnasia, la Fiscalía General del Deporte del CONI abrirá este lunes una investigación oficial tras la publicación de las escuchas telefónicas.