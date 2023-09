“¿Eres el mejor goleador de la historia?”: Cristiano Ronaldo se somete al detector de mentiras y le lanza un palo a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo está en Europa. El delantero portugués dejó Arabia Saudita para concentrarse junto a su Selección, con la que jugará las Eliminatorias para la Eurocopa, instancia en la que enfrentará a Eslovaquia el próximo viernes y a Luxemburgo el lunes. Sin embargo, en la previa de estos duelos, se liberó un video en el que CR7 responde incómodas preguntas con un detector de mentiras.

Cristiano se mostró con muy buena disposición a seguir el juego de la actividad auspiciada por una empresa vinculada a las criptomonedas, la que arrojó sorprendentes resultados.

El mejor de la historia, un Mundial para Portugal y sus Champions League

El jugador de 38 años fue consultado si es que Portugal ganará la Copa del Mundo, a lo que dijo que sí. Sin embargo, la maquina dio como resultado que CR7 estaba mintiendo, en uno de los momentos más sabrosos de la actividad.

Posteriormente, le preguntaron: “¿Eres el mejor goleador de la historia?”, y respondió que sí. El polígrafo arrojó que, efectivamente, decía la verdad y que ese era su pensamiento.

“¿Cambiaría sus títulos en la Champions League por la Copa del Mundo con Portugal?”, le consultaron. Tras pensarlo durante algunos segundos, mientras en el registro se captaban los latidos de su corazón, el Bicho dijo que no. Según la máquina, no mintió, en uno de los momentos con más morbo de todo el video.

Durante su carrera Cristiano Ronaldo ganó en cinco oportunidades la Champions League. Foto: AP

“¿Es Alex Ferguson el mejor entrenador de la historia?”, “¿Alguna vez googleaste tu nombre?”, “¿Es la Premier League la liga más difícil del mundo?”, fueron otras de las preguntas que el portugués debió responder a lo largo del cuestionario.

Un palo para Messi

El actual jugador del Al-Nassr también realizó respuestas más largas que un simple sí o no. En la instancia, declaró que no está entre sus planes regresar al viejo continente: “A Europa tengo claro que no volveré a jugar. Quiero quedarme en Arabia, como dije hace seis meses”.

Sobre lo mismo, dejó en claro que no irá a la MLS a reeditar viejos duelos contra Lionel Messi, y lanzó un duro dardo sobre esa competencia: “No, porque en Arabia el campeonato es mucho mejor que el de Estados Unidos”.

Por último, en lo personal, su indecisa respuesta dio como resultado que CR7 sí ronca por las noches.