La llorada despedida de Jaime García de Ñublense: “Me voy con el corazón lleno”

“No queda más que un hasta siempre”. Con esa frase, Jaime García se despide de Ñublense y no logra contener las lágrimas en una transmisión de Instagram. Se le ve emocionado al ahora ex técnico de los chillanejos, pero sobre todo, agradecido.

“Gracias por ese apoyo incondicional. El club creció, va creciendo y quiero que llegue lo más alto posible, porque me gusta el club, me gusta la institución. Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca”, agrega el estratega. El mismo que evita caer en polémicas y que no quiere ahondar en las razones de su dimisión ni de la pelea que lo alejó de la capital regional.

“Me voy agradecido de los dirigentes pasados y los que están ahora. A mí el club me encanta, me gusta y les deseo lo mejor del mundo para que sean lo más grande y más lindo para Chillán. Me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento. Me va a costar, pero esto es parte de la vida, es así. Tengo puras sensaciones de paz y cosas lindas, de compartir todo lo que pasó”, añade.

Y en la grandeza de su discurso, García le pide a la barra brava de Ñublense a no seguir con amenazas o acciones en contra de funcionarios o jugadores por su partida. “No quiero nada malo, que le pase al club y menos a nadie, tírenlo para arriba como siempre, como yo estuve. Me voy muy feliz de esta institución linda, hermosa. Me despido a toda esa gente linda, hermosa, que conocí, decirles que me hicieron sentir el mejor técnico del mundo”, revela.

Pero no queda conforme e insiste en su llamado a la unión de todos los estamentos. “Sigan apoyando al club, en las buenas y en las malas, apóyenlos, no pasa nada. Me voy feliz por tanto tiempo con ustedes. Si estoy lejos, me voy a sentir incómodo si ustedes hacen cosas que no corresponden, sobre todo a la barra, creo que tengo un cariño reciproco de ellos conmigo y yo hacia ello, apoyar a morir en las buenas y en las malas. Ese es el legado que dejé”, enfatiza.

Por último, el hombre que logró ascender a Ñublense, un segundo lugar en el Campeonato Chileno y participar de la Copa Libertadores y Sudamericana concluye: “Mucho cariño a todos, los quiero mucho. Mi mamá andaba por ahí… también la hicieron famosa a mi madre. Me voy con el corazón lleno. Apoyen a los muchachos, denle eso que siempre me daban a mí. El club tiene que seguir creciendo. Quién esté, vamos con todo. Saludos a todos los del complejo, los quiero mucho, los llevo en el corazón siempre”.