“Es el piloto más sucio del Moto GP”: la polémica que tiene a Marc Márquez en el ojo del huracán

Un polémico incidente protagonizaron los pilotos del Moto GP Marco Bezzecchi y Marc Márquez, quienes tuvieron un duro cruce en la primera vuelta del Gran Premio de Valencia. El italiano cayó al suelo y el español siguió compitiendo y no recibió sanción alguna de los jueces, lo que desató la rabia del afectado.

De hecho, se fue rápidamente al motorhome del leridano para encararlo por la temeraria acción y luego lo repasó en duros términos, lo que desató una gran controversia dentro del circuito.

“Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me ha dado mucho más fuerte, y me he hecho daño en los hombros y en mi pie izquierdo. Su estilo no merece mucha explicación”, comenzó señalando.

Y no se quedó ahí. “Decidieron no mostrar la repetición porque la acción fue muy sucia. Es Márquez, así que nadie le puede tocar. Ellos investigan, pero no hacen nada. Los comisarios no tocan nunca a Marc, y es el piloto más sucio de MotoGP”, lanzó.

El italiano fue a discutir también con el director ejecutivo del Moto GP Carlos Ezpeleta y los comisarios a cargo. “Siempre es un incidente de carrera para los comisarios. Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas, y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso hablar conmigo, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible”, soltó. “Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo”, continuó.

Seca respuesta

Después de las declaraciones del italiano, vino la respuesta de Marc Márquez, quien se mostró muy contenido a la hora de responderle al transalpino. Igualmente, fue bastante tajante a la hora de zanjar la polémica.

“No voy a perder tiempo con Bezzecchi, sí que ha venido al camión pero no voy a hacer ningún comentario porque podría ser inapropiado. Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho cuando ha venido al camión, pero cuando madure más. La acción ha sido clara de primera vuelta, si quieres mantenerte el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y aparte”, zanjó.