España vs. Croacia: a qué hora y quién transmite el partido válido por la Eurocopa 2024

El anfitrión Alemania goleó por 5-1 a Escocia este viernes en Múnich, en el inicio de la Eurocopa 2024. Este sábado arranca el Grupo B del torneo y será con un partidazo: España ante Croacia, que está pactado para que se efectúe en el mítico Estadio Olímpico de Berlín.

En la previa a este partido, Luka Modrić, referente del Real Madrid y de la selección croata, habló sobre la dificultad que representa la Euro, aunque no coincidió con Kylian Mbappé, quien declaró que la consideraba más dura que el Mundial: “No me gusta comparar, pero sí la Europocopa son las mejores selecciones de Europa, pero en un Mundial también tú tienes a Argentina, a Brasil, Uruguay, Chile... Tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial, para mí, es más difícil, porque es todo el mundo, las mejores selecciones de todo el mundo”, dijo a ESPN.

“A pesar de que puedo entender lo que ha dicho Mbappé, porque aquí se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Para mí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión”, agregó.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

España se medirá ante Croacia por el Grupo B, el que también integran Italia y Albania, este sábado a las 12.00 horas de Chile (el segundo encuentro del día). Será transmitido por el canal de televisión ESPN y a través de streaming por la plataforma Star+.