Espina: “Yo asumo alguna parte de la responsabilidad del momento”

Después de mucho tiempo, Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, volvió a hablar con los medios sobre el presente del club, colista absoluto del Campeonato, ya que solo había hablado con medios argentinos sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona, lo que le valió duras críticas. El transandino se refirió a las responsabilidades que le competen por su rol.

“Obviamente que, por la función que estoy cumpliendo, hay ciertos aspectos que están relacionados a las responsabilidades y yo asumo alguna parte de la responsabilidad del momento. Está más que claro, porque la función del gerente deportivo es todo lo que está relacionado a las contrataciones y al desempeño del equipo y hay una parte importante que me corresponde a mí”, expresó.

En esa línea, el Cabezón profundizó en esta idea. “Yo puedo hablar de mi parte. Si vamos a los archivos escritos, radiales, televisivos, recuerdo que muchos hablaban del mejor plantel del campeonato o uno de los mejores planteles. Pero el fútbol tiene la dinámica de lo impensado y a veces ciertas cosas no salen como imaginábamos. Tengo una responsabilidad deportiva y la asumo como tal. Del resto de las responsabilidades, que son una parte del momento, no soy quién para responderlas y no quiero entrometerme en áreas que no me corresponden”, argumentó.

“Está claro que factores hay muchos, porque se dio un año atípico, y a partir de ahí fueron sucediendo situaciones no pensadas, no imaginadas y que se fueron complicando. Y después las modificaciones en el cambio de entrenador hace que se necesite un poco más de tiempo en que cada entrenador le encuentre el funcionamiento al equipo. Los factores son varios, incluido el infortunio de algunas lesiones graves. Nosotros pensamos, creemos y fortalecemos que, de la manera en que los jugadores y el cuerpo técnico trabajan, se va a sacar la tarea adelante”, prosiguió.

Asimismo, explicó que no descartan la llegada de algún refuerzo, pero que hay cosas que no dependían del club. “No me cierro, pero los factores existen. Para poder incorporar, hay dos partes que tienen que estar de acuerdo. Hemos hablado con algunos futbolistas chilenos en el exterior y lamentablemente a algunos no los liberaron y en otras circunstancias tienen contratos vigentes muy elevados”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó que no se siente cuestionado por Aníbal Mosa y el directorio, a pesar de los malos resultados. “Hablo (con Mosa) y lo veo 26 o 27 días de los 30 días del mes, y él sabe lo que pienso y, si está en desacuerdo tanto él como el directorio, están en total disposición de decírmelo con toda la franqueza y tranquilidad del mundo. Yo voy al directorio todos los meses, expongo mi labor, y la relación mía con todos siempre ha sido muy buena y, si me tienen que decir algo, la verdad es que tienen las puertas abiertas para hacerlo con sinceridad y con franqueza. Si esto no es tan complejo como enfrentarse a alguien y decirle lo que pueda pensar, pero hasta el momento la relación es muy buena y de confianza, y me lo demuestra día a día”, sostuvo.

En esa línea, descartó una eventual renuncia. “Entiendo al hincha, me pongo en la piel del hincha. Tengo un cargo de confianza del presidente y del directorio, y ellos saben que desde el primer día que llegué todo está a disposición, pero no vería bien en un momento complejo dejar a los jugadores, al cuerpo técnico y al directorio. Quizás sería lo más fácil para mí... El otro día me llegó una foto que decía ‘nos vemos en las malas’. Bueno, estamos en las malas y hay que ponerle el pecho a las balas”, sentenció.

Por último, se refirió a las negociaciones con los jugadores que finalizan contrato en diciembre y que deberán firmar un anexo de contrato para completar el campeonato. “Los tres equipos grandes estamos en una complejidad, los nombro a ellos porque son los tres equipos que hacen contrato hasta el 31 de diciembre y no al fin de la temporada. Lo estamos conversando, sobre todo con el entrenador, que hace no mucho que llegó, que no ha tenido a los jugadores disponibles y todavía está evaluando. Para el jugador, sería tranquilizador saber, pero no dentro de mucho tiempo tenemos que empezar a aclarar el tema para que se queden tranquilos”, anticipó.