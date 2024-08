“¿Estamos locos o qué?”: el histórico relato del gol de tiro libre de Claudio Bravo jugando por la Real Sociedad que da vueltas en España

Claudio Bravo anunció este lunes su retiro como futbolista profesional. Lo hizo a través de un video en el que aprovechó de agradecer a su familia y a los clubes que lo recibieron durante su carrera.

Uno de ellos fue la Real Sociedad de España, equipo que le abrió las puertas en Europa tras su salida desde Colo Colo.

Tras unirse al conjunto hispano en 2006 por cinco temporadas, alcanzó su punto cúlmine en la temporada 2009-10 donde no solo consiguió el ascenso a la primera categoría del fútbol español, sino que también consiguió anotar su único gol oficial de su carrera.

Aquello ocurrió en el 14 de febrero de 2010, teniendo al Nástic de Tarragona como víctima. En el final del primer tiempo, una falta de Marc Fachán sobre Antoine Griezmann le abrió la posibilidad al chileno para lanzar la falta.

Aquel extraño momento quedó reflejado en la transmisión oficial del partido. Después de describir la falta hay un momento en el que el relator se da cuenta de algo que no esperaba. “¿La va a tirar Claudio Bravo? No me lo puedo creer. ¡Qué ven mis ojos!”, expresó.

“¿Estamos locos o qué?”, se le escucha decir a un comentarista. “Ya verás como nos pillen a la contra”, agregó otro. También daban cuenta de lo sorpresivo de la situación, pensando en el arquero rival. “El portero está asustado, porque no tiene ni idea de cómo va esto”.

Todo concluye con los preparativos de Bravo que toma distancia, golpea el balón y se desata la locura en el estadio con el gol que significó la victoria definitiva.

“Ni siquiera pensé en el momento en ir, sino que veo a Diego Rivas que empieza a llamar para que fuera, después veo al técnico, lo mismo. No iba tampoco a sobrarme y tirarla por arriba de la barrera, porque estaría mintiendo si te digo que lo sé hacer”, expresó bravo en la conferencia de prensa posterior.

Por su parte, Martín Lasarte, quien era el técnico de la Real Sociedad en ese entonces, apuntó que “él lo comentó en tono de broma en una rueda de prensa, cogimos el guante y una semana en la que Claudio estaba con confianza, al haber recibido visitas de su país, decidimos jugárnosla y salió bien”, expuso el uruguayo.

Años más tarde Claudio Bravo volvería a recordar aquel golazo en una entrevista con Marca. “Tengo un recuerdo increíble. Me produce unas sensaciones muy gratas haber hecho algo diferente. Teniendo en cuenta que mi trabajo es parar, haber hecho un gol fue magnífico, más aún porque nos ayudó a ganar el partido”, aseguró el arquero.

En cuanto al festejo, confesó que “la verdad es que quise hacer mil cosas en la celebración y no hice ninguna. Me acuerdo de que vinieron todos los compañeros a festejarlo encima mío y que quería que no me llegase el balón, para poder disfrutar al máximo de haber metido un gol”, cerró.