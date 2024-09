“Este Monumental no sabe de descenso”: el provocativo lienzo que aparece en la antesala del duelo entre Colo Colo y River Plate

El partido se juega desde antes del pitazo inicial. En la antesala del compromiso entre Colo Colo y River Plate, un provocativo lienzo apareció desplegado en el sector de la tribuna Cordillera del recinto de Macul. “Este Monumental no sabe de descenso”, se puede leer en el paño. Un mensaje evidente para el elenco de la banda sangre, recordándoles su caída a la Primera B transandina en la temporada 2011.

El despliegue por parte de los fanáticos en la zona de estadio tardó aproximadamente media hora. Una vez que fue instalado de forma definitiva, la primera parte del texto no se alcanzó a percibir completa, ya que fue tapada por otro lienzo, de menor tamaño, que puso un grupo de hinchas en ese mismo lugar del campo.

Un mensaje reiterado

En los días previos al duelo, Patricio Yáñez, en su rol de comentarista en la cadena ESPN lanzó un particular comentario cuando analizaban el palmarés de ambos elencos. “Hay un título que Colo Colo no lo tiene, que fue del ascenso de River. Colo Colo no ha estado nunca en segunda. Es un dato que hay que entregarlo sin mirar para un lado. Es un dato estadístico, nada más, que quería señalizar y puntualizar”, soltó el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

De inmediato, Diego Rivarola, quien también formaba parte del panel, saltó en defensa de River. “Pero mira que hay que ganarlo, eh”. A lo que Yáñez, replicó: “Pero primero tienes que bajar, tienes que descender. No está bien”, remató.

Este diálogo encontró pronta reacción en Argentina. “Yañez calentó la previa de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y le mojó la oreja al Millonario al recordar el peor momento de su historia”, señalaron en TyC Sports.

“El cruce entre River y Colo Colo de este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, se vive con mucha intensidad en Chile en las horas previas. La euforia por ver a un equipo local nuevamente en las semifinales del máximo certamen continental despierta un sentimiento de emoción que, en algunos casos, llevó a picantear al rival de turno. O, al menos, eso sucedió con Patricio Yáñez, ídolo del Cacique, quien utilizó un paralelismo histórico para mojarle la oreja a los fanáticos de la Banda”, agregaron.

Por su parte, Olé tituló: “Un ídolo de Colo Colo chicaneó a River con el descenso a horas de los cuartos”.

“Un simple repaso comparando los títulos de Colo Colo y River que hicieron en la televisión chilena se transformó en una chicana de un ídolo del Cacique por el tema del descenso. Algo que generó bastantes interacciones en redes del otro lado de la Cordillera”, aseguraron.