Esteban Paredes y su vuelta al fútbol en el SAU: “Seré un jugador más, ya no corre eso de que soy dueño del club”

Si en marzo pasado, Esteban Paredes tuvo su partido de despedida en el estadio Monumental, poniéndole punto final a su laureada carrera, tres meses después el panorama cambió. El último ídolo de Colo Colo echó marcha atrás en su decisión y vuelve al fútbol profesional con la camiseta de San Antonio Unido, club de su propiedad. El oriundo de Cerro Navia aspira a contribuir en el objetivo principal del SAU: llegar al Ascenso, la segunda categoría del fútbol nacional.

Durante su presentación, Paredes señaló que “estoy agradecido de poder retomar esta actividad que uno como jugador nunca la deja a un lado, siempre ligado al fútbol. Quiero darle gracias a la dirigencia y al entrenador (Sebastián Núñez) por la confianza, ya que hace mucho que no entreno. Será complicado, me tengo que poner a punto para poder ayudar al equipo”.

“Extrañaba mucho poder jugar y cuando nosotros nos adjudicamos la propiedad del club siempre tuvimos la esperanza de pelear los primeros lugares y ascender. Eso me motivó. Hoy estamos a siete puntos del puntero”, añadió el atacante de 42 años.

En efecto, la tabla de posiciones de la Segunda División (la tercera categoría) muestra a San Antonio Unido en el tercer lugar con 23 puntos. Registra seis triunfos, cinco empates y dos derrotas en 13 fechas, con 17 goles a favor y 14 en contra. Está a sólo una unidad de Lautaro de Buin, el segundo en la clasificación. El líder es Deportes Limache, con 30 puntos. El campeón logrará subir a la Primera B.

“Esperemos que al final de la temporada podamos abrazarnos y soñar con lo que todos queremos, esta ciudad lo necesita. Espero ayudar al plantel con mi experiencia para que puedan aprender de esta actividad”, agregó Paredes.

Además, el goleador se refirió al hecho de que vaya a jugar en el equipo del cual es el propietario. Afirma que él será parte del plantel como cualquier otro. “Como en todos los clubes donde he estado, entrenaré al máximo y trataré de ayudar al SAU, porque a eso vengo, no a relajarme. Este es un desafío más en mi vida, como muchos de los que he tenido en mi carrera. Seré un jugador más del plantel, ya no corre eso de que soy dueño del club”, manifestó.

El fin de semana del 9 de julio se reanuda el torneo de Segunda División con la fecha 14. San Antonio Unido será local nada menos que ante Deportes Limache, el puntero de la competencia. Un duelo importante en la pelea por el ascenso.