La pesadilla sin fin de la Federación de Básquetbol de Chile: su edificio en Nataniel Cox es tomado por segunda vez de forma ilegal

Cuando el 10 de enero de 2022, Irán Arcos, presidente de la Federación de Básquetbol de Chile (FEBA CHILE), anunció la recuperación del edificio institucional conocido como La Casa del Básquet, luego de que este estuviera tomado de forma ilegal durante tres años, nunca pensó que 503 días después estaría viviendo nuevamente la misma situación.

El pasado 28 de mayo, Arcos recibió un correo electrónico proveniente de uno de los vecinos del inmueble ubicado en calle Nataniel Cox 190, a solo pasos de La Moneda. Pese a los esfuerzos de FEBA, que cerró con candados y planchas todos los accesos, otra vez había gente en el interior del recinto. Tal es el control que los ocupantes tiene sobre la propiedad, que actualmente incluso se puede ver cómo las ventanas están tapadas con cortinas. Un hecho que tiene muy complicada a la Federación.

“Es lamentable que personas que vean un edificio desocupado, se sientan con el derecho de ocuparlos. Tenemos interés de recuperar este edificio, porque en su momento fue de mucha ayuda a las delegaciones de regiones que llegan a competir a Santiago. Queremos transformarlo en un hotel deportivo, ese es el objetivo. Sabemos que tiene un costo económico asociado, pero se está trabajando en eso”, declara el presidente de FEBA Chile a El Deportivo. Es una frase que, en parte, resume una situación que muestra diversas aristas.

Por un lado, están los serios problemas que viven propietarios en la zona centro de la capital. Por otro, la lucha que viene realizando el órgano que rige el básquetbol nacional para darle un buen uso a un inmueble que, durante décadas, recibió a cientos de deportistas y hasta tuvo oficinas.

El origen del problema

Según explica el propio Irán Arcos, la historia de La Casa del Básquet se resume a los fundadores de la Federación. Un lugar que él mismo ocupó muchas veces cuando viajaba con la delegación de Ancud. Un uso importante para el desarrollo del deporte en la capital, pero que hace casi una década cambió de golpe.

06/06/2023 EDIFICIO FEDERACION DE BASKET TOMADO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“El antiguo presidente se lo arrendó a un ciudadano peruano por 3,5 millones de pesos para financiar algunas cosas. El problema fue que él comenzó a subarrendarlo, atrasarse con los pagos y cuando le pedimos el edificio no quería irse. Una vez que se fue, dejó a las familias adentro y ahí empezó nuestro peregrinaje jurídico”, revela sobre el inicio de un problema que tuvo por tres años a la Federación en la justicia.

Todo aquello terminó en enero de 2022, cuando FEBA anunció con gran emoción que nuevamente hacían posesión del recinto. Muchos registros audiovisuales mostraron el momento y las condiciones en las que estaba el edificio de Nataniel Cox con Padre Miguel de Olivares. El estado era deplorable, con muchas piezas destruidas y llenas de basura. “Hicimos el aseo, ordenamos, limpiamos. Hicimos una inversión de mucho dinero (cerca de 3 millones de pesos), cerramos todo por dentro, el primer y segundo piso. Nunca pensamos que entrarían por el tercer piso, pero nos equivocamos”, relata el representante de FEBA.

Para Arcos, las personas que ingresaron ilegalmente al recinto lo hicieron desde una de las casas colindantes, la cual también está tomada. De hecho, por fuera sigue estando cerrado todo, por lo que los movimientos los hacen desde dentro. Una realidad compleja, que esperan que esta vez se resuelva de manera más expedita. La denuncia ya se encuentra en la Fiscalía y desde la federación esperan que las autoridades soliciten el desalojo.

Los planes de FEBA Chile apuntan a poder utilizar el inmueble como un hotel deportivo para las comitivas que vengan de regiones. La medida también le permitiría ahorrar una gran cantidad de dinero a largo plazo, ya que los gastos en hotelería son un tema serio para la gestión.

“Queremos buscar los recursos y presentar algún proyecto al gobierno regional o al Mindep para que nos puedan ayudar, porque efectivamente sería un hotel deportivo que no solo podría cobijar al básquetbol, sino que a otras disciplinas que tampoco tengan donde quedarse en Santiago”, expone Arcos.

El presidente de la Federación de Básquetbol de Chile también es tajante cuando se le pregunta por una posible venta del edificio. “Es un patrimonio importante que el directorio decidió no vender hasta no tener un terreno y un proyecto determinado para que no pase que el dinero lo tengamos ahí y lo empezamos a ocupar en algo que no corresponde. Con las necesidades que tienen las federaciones es probable que el dinero se empezaría a gastar y sería perjudicial para el proyecto”, responde.

Finalmente, también explica que ya existe un plan para cuando la justicia solicite el desalojo. “Tenemos personas que lo van a habitar si lo recuperamos. Personas que nosotros vamos a instalar ahí mediante acuerdos. Es una familia que va a administrar el recinto, hasta que nosotros podamos conseguir los recursos para poder habilitar el hotel deportivo”, concluye.