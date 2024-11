“Estos giles iban 10 puntos arriba”: el provocador mensaje de jugador de Colo Colo contra la U de cara a la Supercopa

Alan Saldivia ya palpita la Supercopa. Aun faltan casi dos meses para el primer Superclásico del 2025, pero en Colo Colo quieren que llegue el partido. Así lo dejó en claro el defensor en un stream que realizó esta semana. “A la U le vamos a romper el culo en la Supercopa. Así no más, pa’ los giles. No estamos ni ahí con la U. Estos giles diez puntos iban arriba. ¿Saben qué? Los comimos, desde atrás”, lanzó el zaguero.

Sus declaraciones van en la línea de lo expresado, quizás en un tono más conciliador, por Jorge Almirón. “Se agarraron de algo que no es culpa nuestra. Ellos estaban a diez puntos de ventaja. No es culpa nuestra que los pasáramos. Es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero yo puedo explicar hasta ahí. Es con todo respeto, yo lo digo hoy que nos tocó ganar”, había dicho el DT. También haciendo una referencia a la denuncia de Azul Azul ante el Tribunal de Disicplina.

“Hoy me toca ganar y no estoy alardeando o burlándome. Eso no me preocupa. Lo dije en su momento, lo que me preocupa es que esto sea determinante para un torneo, que me vieron ahí saltando y le quiten tres puntos al club más importante de Chile. Me sentiría culpable”, continuó el DT en esa oportunidad.

El técnico exculpó a Víctor Vidal, miembro del cuerpo técnico de Colo Colo, quien fue acusado en la denuncia. “Le echaron la culpa a don Víctor. Pobre, que hace 25 años trabaja en el club como coordinador y hace siempre lo mismo. Le sacaron fotos, el pobre no sabía qué hacer”, lamentaba el argentino.