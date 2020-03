Ex futbolista brasileño dispara contra Sampaoli: “Es un mentiroso del fútbol”

Jorge Sampaoli fue el blanco de críticas de un ex seleccionado brasileño. José Ferreira Neto, quien registra pasos como jugador en equipos como el Sao Paulo, el Corinthians y el Santos se lanzó con todo en contra del transandino, apuntando principalmente a su calidad profesional y palmarés. Tras su abrupta salida del Peixe, el DT campeón de la Copa América 2015 con la selección chilena firmó con Atlético Mineiro, en un movimiento que le ha generado más de una crítica en Brasil.

“Para mí, él es un mentiroso de fútbol, no sabe nada. En Argentina era un tipo liderado por Mascherano, Messi y compañía. En Santos, obtuvo el segundo lugar. Luego, quería hacer un movimiento para ir a Flamengo antes que Jorge Jesús y luego quería venir a Palmeiras”, declaró Neto a Fox Sports.

“Tiene muy pocos títulos y fue al Atlético que no paga el salario de nadie. Tiene dos títulos, una Copa América y otro título que no es importante. Para mí, él no revolucionó porque Santos juega de una manera y todos los que van a trabajar allí juegan de la manera que él lo hizo”, cerró el brasileño, quien actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

Cabe mencionar que el fútbol en Brasil, al igual que la mayoría de los eventos deportivos a lo largo del mundo, se encuentra suspendido. No obstante, Sampaoli no se salva.