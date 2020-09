Fabián Estay: “Rueda no es el indicado para esta generación"

Fabián Estay fue el nuevo invitado en el espacio de conversación #ElDivánDelKily. El ex futbolista está afincado en México, en donde desarrolla una faceta de comentarista.

¿Se ve distinto el fútbol estando de comentarista?

Estamos desde el 24 de marzo en casa. El canal (Fox) nos cuidó, seguimos perteneciendo a Disney y nos han cuidado. Las órdenes vienen de Estados Unidos. Tenemos todo septiembre y octubre desde casa. Detrás de un micrófono hay que tener ciertos valores, mucha ética, responsabilidad en lo que uno dice. Hay que prepararse, hay que estudiar. No porque uno haya jugado eres dueño de la verdad. Hay un complemento en los medios, una fusión, que le da otras cosas al debate deportivo.

¿Cómo se ve el fútbol chileno desde afuera?

Lo digo con respeto: tenemos una liga que no refleja la Selección. Tenemos una generación dorada que consiguió ganar cosas y el torneo nacional antes era diferente. Nos cuesta mucho trabajo. No puedo entender que, teniendo infraestructura, mejores salarios, no se tenga esa hambre de trascender a nivel internacional. No puede ser que equipos ecuatorianos o venezolanos trasciendan, llegan a finales, y Chile se ha dejado estar. Han llegado técnicos que han intentado cambiar un poco en la liga interna pero dura muy poco porque se van. En Chile se juega a otro ritmo. México debe ser la 1 o la 2 en cuanto a liga a nivel americano. No estoy defendiendo mi producto, pero tenemos que mejorar.

¿Le sorprende lo que pasa en Colo Colo?

Vi el clásico, muy deslavado. Este clásico tendría que haberse jugado en dos meses más. Se jugó mal. En cuánto al presente futbolístico de Colo Colo, me parece que Gualberto es honesto, pero no tiene las armas. Se juega a otro ritmo la Copa Libertadores y van a enfrentar a un rival de mucha historia. Colo Colo puede competir si ellos se lo proponen. No sé si el equipo se hizo viejo, no hubo un cambio generacional. No se contrató bien, no se ve un equipo contento, que disfrute estar en el terreno de juego.

Es uno de los que ha jugado en los tres grandes. ¿Le costó defender a un archirrival?

Hoy es complejo por los medios, la presión de las redes sociales, te funan. Hay que tener mucho cuidado. La pandemia y el estallido social han cambiado mucho la perspectiva. En ese tiempo no era tan complicado, hoy estás más expuesto, en ese tiempo no era tan complicado. Tuve la fortuna de estar un año en cada equipo. La gente de Colo Colo es más exitista, porque te castiga si no consigues éxitos, y exigente.

¿En cuál de los tres se sintió más cómodo?

En la Católica me formé como persona. Me permitió crecer, conocer Europa, viajar, nunca ser cuestionado de donde uno venía. Siempre me sentí uno más. Soy más de la Católica que de los otros equipos, pero la Católica nunca me buscó para regresar. Dije que me quería retirar en la Católica porque soy de la Católica.

¿Qué lugar ocupa la Selección en sus recuerdos?

Jugué 69 partidos. Obviamente la Copa América del 91 fue maravillosa. Teníamos equipo para ser campeón. El gol que le hago de volea a Chilavert... Hay grandes recuerdos en la Selección. Viajaba 25 horas de Grecia para jugar, eran sacrificios pero maravillosos. Siempre fue un orgullo. Hay momentos tristes también, no haber jugado la Eliminatoria del 94. Se pierde una generación importante.

¿Qué opina de la actual generación de la Selección?

Es la más ganadora, dos Copas América en un año, pero lo que hizo el equipo del Mundial del 62 es más importante. Me parece muy valioso. Han habido grandes jugadores. Ellos son los más ganadores, consiguieron triunfos históricos, es la generación más ganadora, pero el fútbol empezó antes.

El Mundial del 98 dejó la impresión de que si Chile no se cruzaba con Brasil podía hacer más.

El cambio que se fue dando fue que empezó la Marea Roja, hubo un cambio social. Se cantó el himno de una manera diferente, con más empuje, con más pasión. El Mundial fue espectacular y eso nos llevó a competir de igual a igual con Italia. Rescato jugar de igual a igual con cualquiera.

¿Cómo ve a la Selección para las Eliminatorias?

Rueda intentó buscar un recambio obligatorio, no natural. Intentó darle un estilo de juego. El ADN de Rueda es jugar bien, no ser tan vertical, atacar y defender con la pelota, y el ADN de este equipo se vio en la Copa América. Rueda es un gran técnico, ojalá me calle la boca pero no se si es el indicado para esta generación. Tienen que desvincularse de sus problemas. Nadie es más importante que la selección chilena. Creo que se puede hacer, pero Chile se acostumbró a un ADN y Rueda debe darle matices. Esta Selección estaba acostumbrada a otra cosa. El equipo se puso más lento, más pausado. Tiene para dar más.

¿Cómo se vuelve a cohesionar un grupo que se fracturó?

Yo consejos no doy, doy puntos de vista. En algún momento se sentarán y se dirán las cosas que se tengan que decir. Borrón y cuenta nueva. Sería maravilloso que esta generación dorada vaya de nuevo a un Mundial. Aquí lo más importante es la Selección, defender el escudo con el alma.