Falcón, el nuevo patrón del Cacique

Solo un partido le bastó a Maximiliano Falcón para demostrar su categoría. Ayer, el central uruguayo, que fue presentado hace doce días en Macul, cumplió un destacado debut en la victoria por la cuenta mínima ante Antofagasta.

Es que el charrúa quería responder al cartel de patrón del reciente campeón en el fútbol de su país. Se le vio rápido en los cruces, muy atento en las coberturas y salvando en más de una oportunidad los desaciertos de Insaurralde. A los 41′ recibió un codazo de Carlos Muñoz que le provocó un corte en la ceja. A los 68′ estuvo impecable para anticipar a Tobías Figueroa, quien se aprestaba a definir sin marca frente a Pinto.

Tras el encuentro, Falcón analizó su estreno en Macul: “Estoy muy contento por el equipo, más allá del debut. Se había formado una energía linda en la semana, entrenamos bien y por suerte resultó”, comenzó diciendo a CDF. “Creo que cada partido cuesta un huevo ganar, lo viví en la cancha, en la tele es diferente. Ya sumes 1 o 3 puntos, todo sirve”, agregó. “¿Qué me pidió Quinteros? Que juegue tranquilo, me eligió por eso. Los compañeros me dieron la confianza y salió todo bien. Todos mis compañeros corrieron”.

Gustavo Quinteros, en tanto, no escatimó en elogios para alabar al debutante: “Tuvo un partido muy bueno, es un chico joven y creo que le va a dar mucho a Colo Colo en el futuro. Hoy jugó porque Barroso tuvo una molestia en la semana, yo lo iba a ir metiendo de a poco”, cerró.