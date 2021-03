Falcón presiona a Quinteros: “El objetivo es salir campeón”

Tan fuerte como los trancazos que realiza contra un rival, Maximiliano Falcón le metió presión a su propio técnico, Gustavo Quinteros, al decir que el objetivo único de Colo Colo es salir campeón del fútbol chileno. Todo esto, luego de que el propio DT reconociera que la meta era ser competitivo.

“Nosotros vamos a apostar -como primer objetivo- a salir campeón. Y de esa manera llegará la clasificación a un torneo internacional”, soltó el central de los albos.

Y con esa sola frase mató el tibio discurso del entrenador argentino-boliviano que comenzó diciendo que buscaría una nueva estrella para el Cacique, pero que con el correr de los días, matizó su discurso. “Queremos clasificar a la Copa Libertadores y si es peleando el primer lugar, mucho mejor. Ser animadores del torneo”, anunció en radio Cooperativa.

Idea que para el uruguayo no es tan atractiva, ya que el camarín desea olvidar los sinsabores de la mala campaña 2020 y darle una alegría a la fanaticada del Popular. “El torneo pasado fue muy particular y este equipo no está acostumbrado a eso. Aquí se pelea para salir campeón y a los hinchas les quiero decir que estén tranquilos, porque vamos a competir en todo y vamos vamos a dar el máximo para aspirar al máximo”, prometió.

De hecho, a Falcón le quedó tan marcada la lucha por la permanencia que reveló que le dejó una lección para la vida. “Sobreponerse a la adversidad, esa fue la enseñanza. Siempre luchar hasta el final. Ponerle la mejor voluntad y energía a lo que hago y no darse por vencido jamás”, describió.

Por último aseguró que aprendió mucho con Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde, pero que “hay compañeros que lo pueden hacer bien y me enteré que están buscando a alguien más”. Además, se mostró agradecido del cariño de la gente que lo quiere como capitán del equipo (tras la partida de Esteban Paredes).

“El cariño de la gente es muy grande y el tema de la capitanía, como lo dicen ustedes la jineta, pienso que Gabi (Suazo) está bien, lleva muchos años acá y estamos cómodos con él pues ha hecho un gran trabajo”, concluyó.