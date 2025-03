Fallece Clavito Godoy, emblemático técnico del fútbol chileno

El fútbol chileno sufre una dolorosa pérdida. Hernán Godoy, inconfundiblemente conocido como Clavito, falleció en esta jornada, producto de los problemas de salud que le aquejaban hace un tiempo. En febrero, su familia había informado su internación. de urgencia en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida. “El otrora ex jugador y gran técnico nacional Hernán Clavito Godoy (83), fue internado de urgencia ayer en el Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz, de la Florida. Mucha fuerza profesor y fe que todo saldrá bien”, se comunicó en esa oportunidad.

Clavito, de 83 años, había sido diagnosticado con un hepatocarcinoma con la observación de que es metastásico. Su situación movilizó a sus exdirigidos y al ambiente del fútbol en general, que este fin de semana organizó una actividad benéfica en su favor.

Paredes entrega la noticia

Esteban Paredes, uno de sus pupilos más conocidos, fue quien dio a conocer la noticia, que confirmó a través de la dirigencia de Santiago Morning. El deceso se produjo a las 14.15 horas. Estaba en la casa de una de sus hijas.

“La forma de recordarlo es un tema largo. Quienes lo conocimos de cerca reflejamos lo que él irradiaba, un personaje. Hernán le ganó a la vida. Yo escribí el prólogo de su libro. Yo sé donde creció en San Félix, cerca de la cordillera y cómo salió de ahí a los 16 años. Nos vamos a acordar toda la vida por sus expresiones, sus salidas, sus dichos. Futbolísticamente era muy sabio”, dice Justo Farrán, uno de sus estrechos colaboradores, a El Deportivo.

“Revolucionó al fútbol chileno. Era un tipo querido y transversal. Se codeaba con Caszely y Figueroa. Elías dice que fue el delantero que más le costó marcar, porque pegaba. Él recordaba que rompió cejas y quebró narices. Una vez, en un entrenamiento con Audax, para demostrarles a los jugadores, hizo un tacle con terno”, evoca.

Clavito Godoy, en un túnel, camino a la cancha.

Un personaje único

“Yo nunca vi nada malo ni nada raro al lado suyo. Si lo que se dice de él es por la picardía, la maña, la astucia, es lo que sus sucesores intentamos transmitirles a nuestros jugadores. Que marcaran, que metieran el brazo. Pero nada más que eso”, enfatiza, para resguardar el legado del estratega.

Lo que sí afirma Farrán es el carácter del fallecido técnico. “Que despotricara contra todo el mundo no se lo pudimos quitar nunca. Decía que era auténtico. Hasta en eso fue grande. Prefirió que lo vetaran a transar su forma de ser. Le costó trabajos. Toda la vida fue así. Nosotros intentábamos calmarlo, pero siempre fue así. Era lo que todos veían. No hubo caso en hacerlo entender”, amplía.

“A mí me pedía preparar atletas. El que no quería correr, no jugaba. Y coincidíamos en la idea. Por esos sus equipos eran potentes. Incluso revolucionó la idea de la marcación personal. La entrenaba. En eso marcó una diferencia. Los jugadores sabían el martes con quien iban en la marca. Y así les ganamos a muchos rivales. Se conseguía información a través de cartas. Teníamos informante. Esperábamos su despacho”, destaca.