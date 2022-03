Falta de árbitros obliga a suspender un partido del fútbol joven

“Se suspendió nuestro partido del Proyección Gatorade vs D. Iquique por falta de árbitros en Las Rosas”, de esta manera, Coquimbo Unido informó durante la mañana de este domingo que no se llevaría a cabo el duelo ante los Dragones Celestes en la categoría Proyección, donde participan mayormente jugadores sub 19, más algunos sub 21 que pueden ser inscritos.

El hecho es, por lo bajo, insólito. Sin embargo, no es primera vez que sucede. A mitad de semana, el duelo entre Audax Italiano y Deportes Temuco se retrasó por más de una hora debido a que los árbitros no llegaron.

Viajando más hacia el pasado, ya han ocurrido situaciones similares a nivel profesional. Claro que no en competencias oficiales. A mitad de febrero, Deportes Iquique y San Marcos de Arica denunciaron que la Comisión Arbitral no designó jueces para dirigir un encuentro amistoso entre ambos equipos, por lo que se vieron obligados a recurrir a un colegiado del fútbol amateur local.

Estos acontecimientos se suman a la lista de polémicas de Javier Castrilli, cuya labor ha sido muy cuestionada en el último tiempo. Hasta ahora, el argentino no se ha pronunciado al respecto de los dos partidos que sufrieron por la falta de árbitros en el balompié formativo.