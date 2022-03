Los nuevos líderes de la Roja: Históricos eligen a los jugadores que deben tomar la posta de la Generación Dorada

La Selección está enfrentada a dos procesos igualmente intensos y que pueden terminar siendo idénticamente dolorosos. Por un lado, el equipo de Martín Lasarte se aferra a las últimas opciones matemáticas para ir al Mundial de Qatar, para lo que resulta indispensable ganarle a Uruguay, este martes, en San Carlos de Apoquindo. Y, por otro, la escuadra nacional mira con la misma angustia cómo el grupo de futbolistas más exitosos en la historia del fútbol nacional comienza a enfrentar la recta final de sus carreras.

La Generación Dorada, el plantel que llevó a la Roja a conseguir dos títulos continentales y a disputar los mundiales de Sudáfrica, en 2010, y de Brasil, cuatro años más tarde, inexorablemente se apaga. Sus principales figuras se acercan ineludiblemente al término de sus exitosas trayectorias, aunque se resisten a un paso que, tarde o temprano, tendrán que dar. “Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la Selección. No la dejaré. Cuando un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tendré ningún problema en dejar a la Selección. De mi parte, no la dejaré”, manifestó el volante del Inter de Milán en una entrevista que concedió hace pocos días a TNT Sports. Una auténtica declaración de principios respecto de su continuidad en el equipo nacional.

En mayo, Vidal cumplirá 35 años. No es el único que llega a una edad avanzada en el fútbol de primer nivel. Gary Medel celebrará la misma edad en agosto. Alexis Sánchez festejará 34 en diciembre. De los principales referentes de la Generación Dorada, el mayor es Claudio Bravo. El portero del Betis, donde por su vigencia le ofrecieron renovarle el contrato por una temporada más, llegará a los 39 años en abril.

La tarea, entonces, parece lógica: hay que encontrarles reemplazantes en el corto y el mediano plazo. Y la primera respuesta es uniforme y contiene lógica y reconocimiento: será difícil hallar jugadores que sean capaces de igualar el rendimiento del cuarteto y, que, además, alcancen el nivel individual que mostraron y siguen exhibiendo quienes se transformaron, con justicia, en las principales estrellas del último tiempo en el fútbol chileno. El calificativo, ciertamente, puede extenderse con propiedad a toda la existencia del balompié nacional.

En la búsqueda, El Deportivo involucra a quienes han vestido con éxito la camiseta nacional. Jugadores que tuvieron que reemplazar a astros relevantes y que, más tarde, tuvieron que tomar la determinación de heredar sus puestos en la Roja. Y que hoy, con la tranquilidad que ofrece la distancia, adoptan el rol de analistas.

En el arco, por ejemplo, la proyección no es tan optimista. “No hay mucho donde buscar, lamentablemente. No tenemos arqueros que se puedan proyectar. Están Brayan Cortés, Zacarías López o el mismo Zanahoria (Sebastián Pérez) que ya tiene su trayectoria. O Castellón en Huachipato. Y no hay más donde elegir”, plantea, con una dosis de preocupación natural, Patricio Toledo, quien en 1991 llegó a ser considerado como el mejor arquero de América, por sus actuaciones en la Copa América de ese año, que se organizó en Chile.

Brayan Cortés, en una de sus atajadas ante Bolivia (Foto: ANFP)

Puesto en la disyuntiva de decidirse por quien ve con más opciones de relevar a Bravo, el Pato se juega por el actual golero de Colo Colo. “Cortés debería tomar la posta de Claudio. Es uno de los arqueros jóvenes importantes, tiene un biotipo grande, es fuerte, técnicamente es muy bueno. Hay cosas que mejorar de su juego, pero eso se hace en el día a día. Me parece que tiene que trabajar en algunos aspectos, como en los achiques. Y que debería explotar más su físico en el juego aéreo”, apunta el exportero de Universidad Católica. Luego se enfoca en las cualidades positivas que exhibe el iquiqueño. “A los arqueros se les han puesto trabas para jugar, bajo el principio de que el gol es la esencia del fútbol. Eso los ha obligado a ir evolucionando. El juego con los pies Cortés lo tiene bastante bueno, aunque no al nivel de Bravo. Lo tiene que seguir trabajando. Y lo otro es sacarle provecho a sus condiciones naturales. En Chile vivimos buscando arqueros altos y no somos un país en que las personas sean altas. Brayan tiene una buena estatura y tiene que sacarle partido”, explica.

El nuevo Pitbull

Gary Medel es, por muchas razones, uno de los estandartes de la generación que empieza a despedirse. El esfuerzo, a veces extremo, que realiza cada vez que juega por Chile le ha valido el reconocimiento de los hinchas, quienes lo han elevado a la condición de favorito. Cada vez que juega la Roja y el jugador del Bologna es anunciado por los altoparlantes, el estadio explota. Pero el Pitbull no es eterno. Y la tarea de avizorar a su eventual reemplazante también resulta urgente.

Algunos, como Waldo Ponce, llevan bastante tiempo realizando el ejercicio. “Hace rato que vengo diciendo que el reemplazante de Gary será Paulo Díaz”, enfatiza el mundialista en Sudáfrica 2010 apenas es consultado por la materia. Para el ex zaguero de Universidad de Chile, hay varias características que hermanan al actual central de River Plate con el jugador del Bologna. Las enumera con naturalidad. “Siempre he puesto a Paulo Díaz ahí. Ya es titular y, seguramente, lo será por un buen tiempo más. Para mí, siempre ha sido el mejor central que tenemos, sobre todo pensando en el futuro más próximo”, sostiene.

Las consideraciones del ex jugador del Wolfsburgo son, incluso, más específicas. “Es bien completo. Cabecea bien, es bueno en los mano a mano, tiene buen posicionamiento y un buen pie. Es un jugador que me representa harto”, explica. El otro factor tiene que ver con el nivel en el que se desenvuelve cada fin de semana. Después de triunfar en San Lorenzo de Almagro, el jugador formado en Palestino va en camino de repetir la consagración en River Plate. “Estar jugando ahí es un plus. No es fácil”, resalta.

Paulo Díaz fue titular ante Brasil. FOTO: AP

Ponce sostiene que los años y los minutos que sumen en Argentina y en la Roja le añadirán otra cualidad fundamental para apoderarse del puesto en la Selección: “El liderazgo se lo van a ir dando los años, cómo se va sintiendo en el grupo. En este momento, eso está a cargo de otros jugadores, como pasa en todos los planteles y en todas las épocas. Con las armas que tiene y el tiempo para seguir desarrollándose, sin dudas se transformará en uno de los referentes en el futuro cercano de la Selección”.

Una corona con varios postulantes

Aunque Vidal ha declarado que no pretende ceder su puesto en el corto tiempo, el Rey también entra en el grupo de jugadores que está en una etapa terminal de su paso por la Selección. Como a sus compañeros, será difícil encontrarle un reemplazante a la altura. Muy complejo, considerando que el volante del Inter es, con certeza, uno de los mejores jugadores chilenos de su historia. De hecho, cada vez que no está, su ausencia se siente. En la Selección, probablemente, no hay otro jugador que aporte la jerarquía y la presencia que le otorga el oriundo de San Joaquín.

Marcelo Vega, mundialista en Francia 1999 y comentarista en TNT Sports, no elude el ejercicio. “Lo primero que quiero establecer es que pienso que hay Vidal para rato. Que aún tiene nivel para jugar afuera y para marcar diferencias”, sostiene, en principio.

Luego, el Toby se enfoca en buscar variantes. “Están Esteban Pavez, Claudio Baeza, Tomás Alarcón e Ignacio Saavedra. Todos tienen distintas características. Se verá con el tiempo. Es su caso o el de Charles Aránguiz, un poco después. Hay jugadores. Eso permite cierto margen”, apunta el ex jugador de Colo Colo y Unión Española.

El exmediocampista examina mentalmente la lista que acaba de confeccionar para encontrar al jugador que más se parezca al Rey: “El más similar es Pavez. Se acerca a Vidal por lo de la marca, porque llega a rematar, porque es agresivo y cabecea. Baeza es distinto. Alarcón está en un equipo chico, más defensivo, pero físicamente es muy bueno también. Saavedra recupera, pero no tiene la salida limpia de Vidal o el cabezazo ofensivo. Entonces, el más parecido es Pavez. En la medida de que vaya jugando en el nivel que ha mostrado desde que volvió a Colo Colo, va a estar en la Selección seguido”.

Vega resalta otra característica del mediocampista del Cacique: “Maduró. Antes discutía mucho, lo expulsaban por involucrarse en este tipo de cosas. Ahora lo veo más tranquilo, lo que es fruto de la experiencia, también. Y, como dije, fue adquiriendo otras cosas, como el remate de distancia, el cabezazo. En eso se parece más a Vidal. Incluso se mete al área, cosa que pocos volantes de contención hacen. Es del más parecido a Arturo, definitivamente”.

La hora de Ben

Aunque es el más joven de los referentes de la Roja y aún es denominado como el Niño Maravilla, Alexis Sánchez también está en la recta final de su carrera. Al tocopillano también habrá que encontrarle recambio. Y, como en el caso de sus compañeros más ilustres, la consideración inicial es la misma: en Chile pasará mucho tiempo antes de que se produzca un nuevo Alexis. “No hay nadie que se le acerque ni al 30 por ciento”, remarca Miguel Ángel Gamboa, quien defendió a la Roja en el Mundial de España, en 1982, para abrir su análisis. “No hablo en la posición, sino en el contexto general de futbolista. Alexis es un jugador muy completo. Para mí, el más importante de la Generación Dorada”, destaca respecto del jugador nacido en las canteras de Cobreloa.

El detalle de los méritos de Sánchez van de la mano del examen a sus potenciales relevos. “Es muy difícil jugar de delantero y enfrentarse a ocho rivales, que te frenan en buena o mala lid. Fui delantero y sé de lo que hablo. Eso le da valor a lo que ha conseguido Alexis en su carrera. Me gusta un poco Bastián Yáñez. Y después, todos los que uno esperaba, como Iván Morales, Ángelo Sagal, el mismo Nicolás Castillo. O habría que esperar a Diego Valencia, pero, aún así, no alcanzan ni al 30 por ciento de la capacidad de Alexis Sánchez”, sostiene.

En ese escenario, confía en la consolidación defensiva de Ben Brereton. “Ha demostrado en estos partidos, independientemente de que tenga buena técnica o no, una entrega. Eso se le ha valorado mucho. Ha mostrado garra y eso se ha valorado. La gente lo adoptó. Al principio hubo un poco de dudas, pero se fue ganando su espacio y apareció en momentos importantes. Por eso, es uno de los candidatos a liderar el recambio”, profundiza.

Sin embargo, la inquietud le gana al optimismo. “Uno rasca y no encuentra mucho, lamentablemente. No olvidemos que no tenemos un buen centrodelantero desde la época del Chupete Suazo”, concluye el Loco, tratando de englobar en esa función la escasez de variantes para el ataque de la Selección.