Farías, luego de seis partidos sin ganar: “Nos está costando el doble”

No es bueno el momento de Palestino en el campeonato nacional. Hace seis partidos que no ganan y la confianza está pasando la cuenta a un equipo que se ubica en la parte baja de la clasificación. Y este domingo se intensificó el momento amargo de los dirigidos por Ivo Basay tras caer 1-4 ante Universidad Católica.

“Es un momento complicado el que estamos viviendo. Somos conscientes de que no podemos ganar. Nos está costando el doble. Jugamos con el mejor rival de Chile y nos superó. En el primer tiempo fue parejo, pero en el segundo nos pasaron por encima”, expresó el volante al CDF.

“Estamos en un momento donde cada falla es gol o jugada de peligro. Si no estamos concentrados los 90 minutos será complicado ganar”, añadió Farías. “Palestino en los últimos años se había acostumbrado a estar más arriba y hoy toca al revés. La confianza de cada jugador no es la misma cuando estás arriba. Más que nunca debemos estar juntos y tirar al mismo lado. Es fundamental o no vamos a salir”, sentenció el jugador de los árabes.