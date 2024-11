Festeja Norris: la FIA vuelve a sancionar a Verstappen y enciende la definición de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull) y la FIA no hacen las pases. El organismo que rige la Fórmula 1 volvió a sancionar al neerlandés y su relación es cada vez peor.

Tras el sprint del Gran Premio de Brasil, el tricampeón del mundo continúa acumulando castigos. En detalle, ha sido penalizado tras intentar superar a Óscar Piastri (McLaren) en la última vuelta de la prueba, justo antes de que terminara el paso del Virtual Safety Car, que había ingresado debido a la salida de Nico Külkenberg (Haas).

El movimiento del neerlandés fue ligeramente antes de que se apagara la luz que indica el final del VSC. “El piloto ha estado 0,63 segundos por debajo del tiempo mínimo exigido en el momento en que las luces de VSC END cambiaron a verde”, explica la FIA en su sanción. “Esto indica un ventaja deportiva obtenida bajo VSC. El piloto explicó que mientras esperaba recibió la notificación de que estaba por debajo del tiempo mínimo, intentó corregir el error pero no lo logró cuando los paneles giraron verde”, continúa.

Otro castigo para Verstappen

Verstappen recibirá una sanción de cinco segundos, que lo desplaza desde el tercer puesto al cuarto, siendo superado por Charles Leclerc (Ferrari). Por ende, el neerlandés redujo de 45 a 44 puntos su ventaja con Lando Norris (McLaren).

El nacido en Hasselt, Bélgica, vuelve a acumular castigos. De hecho, suma cuatro seguidos en los últimos dos Gran Premios (México y Brasil), por acción u omisión.

Ya fue sancionado por cambios en el motor, por lo que perderá cinco puestos en la parrilla de salida de la carrera del domingo. En territorio azteca, además, fue penalizado con sanciones de diez segundos de parada tras protagonizar unos encontronazos con Norris.

Antes, en Azerbaiyán, ya había sido castigado tras realizar una queja en duros términos, ante lo que la FIA consideró como un lenguaje soez. Producto de eso, Verstappen e habían mantenido sobrio, reduciendo su participación en las ruedas de prensa a lo mínimo.

No obstante, esto cambió en la previa al GP de Brasil. Rompió esa línea para acusar de una falta de criterio por parte de la FIA. “Escucho a gente de mi círculo interno y no a gente que, bueno, no voy a usar la palabra porque seguro que me penalizan. Y parece que solo a mí me penalizan”, comenzó señalando.

“Porque he escuchado palabrotas, aquí mismo, y solo se me penaliza a mí. Hay gente que me enerva un poco, pero no les presto atención, Estoy en un punto de mi carrera donde se lo que hago”, señaló. El piloto hizo referencia a lo sucedido con Charles Leclerc, a quien también tuvo palabras de ese estilo en una conferencia. La situación incluso desató risas en el propio piloto de Ferrari, que se percató de lo sucedido.

“Tuve sobreviraje, y cuando recuperé ese sobreviraje tuve sobreviraje hacia el otro lado, y luego fue como...’joder’”. En ese momento su rostro cambió. “Perdón, oh no, no, no... no quiero unirme a Max”, indicó, entre risas, lamentándose por lo dicho.

El monegasco no había sido castigado, hasta hora. El piloto de Ferrari deberá pagar una multa de diez mil euros, cinco mil de los cuales quedarán en suspensión a no ser que vuelva a infringir la normativa en los próximos 12 meses.