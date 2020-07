Figura de la NFL firma el mayor contrato de la historia del deporte

Patrick Mahomes se transforma en el deportista mejor pagado de la historia. El quarterback de los Kansas City Chiefs, de la NFL, ha extendido su relación con el club por los próximos diez años a cambio de una cifra estratosférica: US$ 503 millones de dólares.

La marca establecida por el deportista de 24 años, quien fue elegido como el mejor jugador de la última edición del Super Bowl, supera la que había establecido el beisbolista Mike Trout quien, en 2016, aseguró US$ 426,5 millones en un plazo de 12 años, cuando fichó por los Los Ángeles Angels.

Leigh Steinberg, agente de Mahomes, felicitó a su pupilo. “Felicidades a Patrick Mahomes por aceptar los términos de una extensión de 10 años por un valor de 503 millones de dólares. Obtiene 477 millones en mecanismos de garantía y la capacidad de tener mecanismos de garantía externos si no se ejercen. Ninguna cláusula comercial. Primer medio billón para un jugador en la historia del deporte. Historia”, destacó. El contrato le garantiza a Mahomes US$ 140 millones ante la eventualidad de que se lesione y no pueda jugar ningún partido.