Florencia Pérez, la niña prodigio del tenis de mesa que ganó el oro en los Juegos Parapanamericanos y dirá presente en Paris 2024

Florencia Pérez demuestra seriedad. Instantes después, recibe su medalla de oro. Ahora sonríe. Es campeona. Con 14 años, la para deportista nacional es una de las grandes ganadoras del sábado 18 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Ese día, el Team Para Chile se colgó cinco preseas doradas. Cuatro de ellas en el tenis de mesa, la disciplina de la paratleta chillaneja. Jornada más tardes repetiría su triunfo, ahora en dobles mixtos. Sumó dos oros en Santiago 2023.

Su historia llama la atención. La gente comenta que una niña ganó el oro. No es para menos. Sin embargo, en su entorno sabían que iba a eso. Es el objetivo que se había planteado antes de los Juegos Parapanamericanos. También asegurar su presencia en París 2024. Con una actuación magistral, abrochó las dos metas rápidamente. Hasta aquí todo ha ido en alza para Pérez.

Debido a su corta edad, todo el proceso ha sido muy rápido para la actual campeona parapanamericana. En 2019 comenzó a practicar tenis de mesa, en su natal Chillán. Su primera incursión fue por salud. Ella era parte de la Teletón, debido a una Hemiparesia Espástica, una parálisis que afecta a su brazo y pierna derecha en cuanto a fuerza y tono muscular.

Comenzó jugando básquetbol, pero por recomendación de su kinesióloga tomó la paleta. Una decisión que marcaría su historia. “Actualmente, este deporte es mi vida. Ya no podría salirme de la rutina. Me he acostumbrado mucho. No me imagino sin entrenar ni competir”, señalaba a mediados de 2022 al medio Actividad Deportiva.

Una determinación que la ha llevado a ser de las mejores del continente en pocas temporadas. Algo que fue acelerado, por la pandemia del Covid-19. “Me pude dedicar más al deporte y tuve más tiempo para adentrarme a lo que a mi me gusta”, agregaba en el mencionado diálogo.

Florencia Pérez, en acción. Foto: Pepe Alvujar/Parapanamericanos STGO 2023 vía Photosport

En esa línea, reconocía los aportes que le ha dado la disciplina físicamente y le suma los logros deportivos que ha conseguido. “He mejorado mucho, porque antes yo no tenía mucha masa muscular. He podido realizar muchas más cosas que antes quizás no podía. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Recibir tantos premios en poco tiempo es gratificante. Las cosas se me han dado, entre comillas, fácil, porque he entrenado mucho”, incluía en su análisis.

Un oro muy joven

En la región de Ñuble siguieron con mucha atención la participación de la tenimesista. Sus triunfos en Chillán se festejaron como propios. Sus padres también se emocionaron. Sin embargo, hasta hace algunos meses, temían que su hija no pudiese decir presente en Santiago 2023.

Su padre, Jorge Pérez, tenía el miedo de que la tardía respuesta del Ministerio del Deporte y el Comité Paralímpico de Chile a la solicitud de acompañamiento la privara de participar del megaevento. Esto porque al ser una atleta con Trastorno del Espectro Autista (TEA), epilepsia de tratamiento y hemiparesia espástica derecha, necesita permanente acompañamiento de sus cercanos.

Por fortuna para la familia, Florencia Pérez si pudo estar. Viajó a la capital y fue la mejor de la Clase 8, donde compiten deportistas con impedimentos moderados en las piernas, o el brazo con que se juega o parálisis cerebral, hemiplejia o diplejía. Nada le impidió brillar en Ñuñoa.

“Estaba muy lindo el ambiente, estuvo difícil el entorno, pero se pudo ganar el partido. Psicológicamente estoy muy fuerte, eso me ayudó a sacar de foco a la contrincante. Lo técnico y táctico lo venimos trabajando hace cuatro años. No me lo creo, más rato lo veré y se reflejará toda la felicidad que tengo adentro”, señaló la campeona parapanamericana tras su primera medalla.