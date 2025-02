Francisco Arrué se aferra al cargo en Ñublense y arremete contra sus críticos pese a la eliminación de la Libertadores

Ñublense sufre por su eliminación de la Copa Libertadores. El cuadro de Chillán no pasó del empate ante Boston River y eso sumado a la derrota en Uruguay los deja fuera. En la Liga de Primera tampoco lo pasan bien. Fueron goleados por la U en el debut y luego solo empataron ante Deportes Limache. Los resultados ponen en duda la continuidad de Francisco Arrué, quien ha sido muy criticado por la fanaticada. Sin embargo, el entrenador descarta renunciar.

“Tengo toda la energía para seguir. Si ahora me preguntas cómo estoy, estoy con la misma emoción de ustedes. Estoy con tristeza, porque queríamos seguir avanzando, hicimos todo para que sucediera, luego los análisis vendrán más en frío, porque cuando empieza a decir cosas más viscerales, uno dice cosas que no corresponden”, señaló este miércoles en rueda de prensa.

Ñublense no pudo ante Boston River y fue eliminado de la Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Al respecto de los cuestionamientos, el DT se respaldó en su currículo para justificar su permanencia. “Ya he dirigido (en Primera División) y eso hay que preguntarle a los dirigentes. Nosotros trabajamos para que el equipo rinda. Ha habido una crítica descarnada después del partido ante la U y después del segundo tiempo. Un partido donde, insisto, no perdimos bien y a todos nos dolió. En estricto rigor, el equipo se ha tratado de ir superando, pero con Boston River no pudimos”, lanzó.

“No es grato quedar eliminado de una copa, sobre todo jugando en casa. Hay que digerir esto, porque el fin de semana jugamos contra Everton. Este tipo de eliminaciones cuesta digerirlas”, añadió el ex Audax Italiano.

Por otro lado, uno de los que sacó la voz tras la eliminación fue Lorenzo Reyes, quien no ocultó la frustración que tienen por las últimas semanas. “Estamos muy apenados. Estábamos muy ilusionados con pasar a la siguiente fase. El equipo se cansó un poquito en el segundo tiempo. Ellos se vinieron encima. En el primero tiempo nosotros no supimos aprovechar las ocasiones y lo pagamos caro”, comentó el mediocampista.