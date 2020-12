“Fue una experiencia inolvidable”: el chileno que le paró un penal a Falcao

Minuto 24 de un partido de fútbol 7 en Porto Alegre. Penal. Hacia el balón, caminando tranquilo, como si nada, avanza ni más ni menos que Falcao. El rey, la leyenda del futsal. En frente, lo espera Thomas Correa, un portero curicano de 19 años. Los nervios solo se interrumpen con un grito desde la banca: “¡Hazte famoso, Tomi!”. El joven mira y sonríe, como no creyendo lo que va a pasar; pero la frase que escuchó se la tomó a pecho. Hoy, es el chileno que le tapó un shootout al astro brasileño.

“Fue la primera vez que lo enfrenté, fue una experiencia inolvidable”, es lo primero que lanza Correa en conversación con La Tercera, a horas de terminar el partido este sábado. El encuentro, fue válido por la fase de grupos de la Liga de Las Américas, un campeonato sudamericano profesional a cargo de la Federación Internacional de Fútbol 7. Ahí, el Tomi estuvo parchando a Los Fecha Libre, quienes ganaron el cupo para el certamen antes de la pandemia.

Si bien el equipo cayó por 12-0 ante Gremio, nada borró la sonrisa del joven curicano. Al finalizar el partido se llevaba su mejor recuerdo, tapar la lujosa definición del brasileño. “Me concentré netamente en tapar el penal y no en la persona que tenía al frente. La presencia de él es tremenda. Todo el equipo juega para él, influye mucho en todo, dentro y fuera de la cancha. Jugar contra él va a ser inolvidable para mí y mis compañeros”, dice.

“No me luzco porque era mi labor tapar el penal, pero sí me causa mucha felicidad taparle un penal a una persona tan importante como él. Mis amigos y mi familia se ponen muy felices por mí”, añade, además de contar que también recibió un gol en contra del cuatro veces mejor jugador de futsal del mundo según la FIFA.

En cancha un rival. Fuera de ella, un ídolo. Por lo mismo, tras el duelo Thomas no perdió la oportunidad de compartir con la figura deportiva. “Al final del partido yo me acerqué a pedirle una foto, pero cuando me vio se mató de la risa y me dijo ‘ven una foto’. Al final él terminó pidiéndome una foto a mí. Después me dijo: ‘Muy rápido’, porque cuando salí a achicarlo y me levantó la pelota, tuve la suerte de reaccionar muy rápido para volver y tapar el penal”, recuerda.

Pero, ¿qué hacía Falcao, el retirado jugador de futsal, jugando un torneo de fútbol 7? “Acá todos los equipos brasileños creo que se lo pelearon para contratarlo. Él cobra aproximadamente 70 mil dólares por campeonato, casi como 6 millones de pesos por partido”, cuenta Correa, según los datos de los que se ha ido enterando en su estadía en Brasil.

El mismo sábado por la tarde, Los Fecha Libre jugaron los cuartos de final del torneo y recibieron otra goleada, esta vez por parte de Corinthians. Por 7-0 cayeron y se despidieron de la competencia. “Quedó reflejado que el fútbol 7 brasileño domina en todos los sentidos. Dejamos todo y no se dio, ellos son extraordinarios”, cerró. Ahora, se va para la casa, sin copa, pero con una anécdota bajo el brazo. En un uno contra uno, probablemente el mejor jugador de la historia, no pudo contra él.