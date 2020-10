Fuenzalida dispara contra el arbitraje: “Nos perjudicaron y no fue accidental”

Había mucha molestia en la selección chilena con el árbitro paraguayo Éber Aquino. El juez no vio una clara mano de Sebastián Coates en el área charrúa, cuando se jugaban los descuentos. Era penal y la opción de que la Roja se pusiera arriba en el marcador. El guaraní ni siquiera fue a la pantalla del VAR para revisar la jugada. Minutos después, Maxi Gómez anotaría el 2-1 final para la Celeste.

La amargura y el enojo era total, como lo expresó José Pedro Fuenzalida. “Nos perjudicaron y no fue algo accidental. Me parece que fue algo que hubo poco criterio de parte del señor de amarillo que nos dirigió hoy día. Me queda esa sensación porque creo que este grupo por lo que hizo hoy día merecía un mejor resultado”, disparó el Chapa.

Una declaración que refleja el sentir del vestuario nacional, pero que bien le puede valer una sanción al polifuncional cruzado, si es que las autoridades consideran que pone en duda la honestidad del arbitraje.

Reinaldo Rueda también fue consultado por el VAR, pero se limitó a responder con un tosco y seco “sin comentarios”, consciente de que una reflexión sincera de lo ocurrido en el Centenario podría acarrearle un castigo.

En cuanto a los futbolístico, Fuenzalida rescató cosas positivas. “Muy contento por todos los que debutaron. Creo que hicieron un buen partido, con mucha personalidad. Se vio un equipo bien afiatado, que hizo las cosas bien. Eso me deja tranquilo. Sabemos que estamos en un proceso de recambio y hoy nos demostraron que hay una generación detrás que puede hacer las cosas de muy buena manera”, cerró el capitán de Universidad Católica.

El técnico valoró la entrega de sus dirigidos y destacó a Alexis Sánchez. “Quiero felicitar a la selección de Chile por la gallardía en la entrega y el buen juego. Considero que el equipo se brindó íntegro. Y en el caso específico tenemos esa gran bondad con Alexis, que cada vez que viene a la Selección siempre asume ese rol protagónico, mostrando sus condiciones y calidad. Indudablemente que con otro ritmo en su club sería diferente, pero no ha tenido buena fortuna en los últimos meses y eso lo priva de mostrar un mejor nivel”, señaló.

“Creo que todo el equipo se prodigó, conscientes de la gran bondad que tiene Uruguay, tanto con un gran goleador como Suárez, como otros hombres importantes en la mitad del campo. Estos hombres hicieron un comportamiento excelente para controlar el trabajo ofensivo de Uruguay”, elogió.